Dans la rubrique « Tribunegeluiden », Voetbalzone inverse les rôles et offre à ses lecteurs la possibilité de publier sur notre site un article d’opinion, une chronique ou tout autre texte intéressant sur le football. Pour cette édition de « Tribunegeluiden », la parole est donnée à Jeyan Sahin, qui nous parle de l’équipe nationale néerlandaise.

Par Jeyan Sahin

Après le mémorable Mondial au Qatar, la fièvre de la Coupe du monde est enfin de retour. Cet été, les Oranje auront une nouvelle chance, toujours dirigés par le sélectionneur Ronald Koeman, en vue du prochain tournoi en Amérique du Nord.

Avec un passé douloureux à surmonter – trois finales perdues – les Oranje abordent la compétition avec un mélange d’espoir et de prudence. Atteindre le dernier acte est une chose, mais l’objectif est désormais de soulever enfin le trophée le plus prestigieux du football mondial.

Critique par nature, la nation batave ne fait pas exception aujourd’hui : on reproche au sélectionneur de ne pas être à la hauteur, de privilégier injustement ses joueurs fétiches et de pratiquer un football trop pragmatique.

Autres points de friction : un poste d’avant-centre toujours en quête de certitudes et l’absence d’un véritable « numéro 6 » de classe mondiale, à l’image de Mark van Bommel ou Nigel de Jong. Des lacunes qui obligent le staff à trouver, coûte que coûte, les solutions optimales.

Si la renaissance de Malen en Italie ne suffit pas, Memphis Depay devra être à son meilleur niveau. Sans cela, les Pays-Bas risquent d’être hors course et une élimination précoce semble inévitable.

Pourtant, les Néerlandais disposent d’atouts pour briller : la quête d’un véritable numéro 9 devrait donc descendre dans la liste des priorités.

L’effectif actuel de l’équipe nationale néerlandaise possède des profils capables de faire pâlir d’envie plus d’une grande nation du ballon rond. Dans le football, on définit souvent d’abord ses besoins, puis on cherche le joueur idéal pour y répondre.

Pourtant, une approche plus pragmatique consiste à s’appuyer sur les profils disponibles et à bâtir un système sur mesure pour les valoriser. Si les Oranje choisissent cette seconde voie, un tournoi réussi est à leur portée.

Se montrer à la hauteur

C’est un lieu commun, mais les équipes et les champions les plus aboutis se distinguent par leur mentalité de compétition. Certes, la préparation est essentielle, mais c’est la gestion des imprévus qui fait la différence.

Une Russie étonnamment performante, une Argentine extrêmement coriace, les occasions face à l’Espagne et la défaite typique contre l’Angleterre : les Pays-Bas ont des défis bien plus pressants que le « luxe » de devoir choisir entre Robin van Persie et Klaas-Jan Huntelaar.

On cherche trop souvent le joueur ou le schéma parfait, au lieu de forger l’état d’esprit collectif indispensable dans un tournoi à élimination directe.

Les Pays-Bas ont trop souvent connu la défaite sur des détails en phase finale, et ces mêmes détails peuvent être maîtrisés. Non pas en misant sur un avant-centre parfait, sur l’arrivée de Peter Bosz ou sur un passage en 5-3-2, mais en forgeant un état d’esprit collectif capable de répondre présent quand ça compte.

Ce qui compte avant tout, c’est le changement de mentalité de l’équipe nationale néerlandaise. À ce titre, plusieurs exemples significatifs peuvent servir de modèle.

Pensons à l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar, à Liverpool sous Jürgen Klopp, à l’Arsenal de Mikel Arteta, à l’Atlético Madrid de Diego Simeone, au FC Barcelone sous Hansi Flick et à la domination actuelle du Paris Saint-Germain. Des équipes aux profils de joueurs et aux philosophies d’entraîneurs radicalement différents.

Pourtant, toutes présentent un point commun crucial : dans tout ce qu’elles ont montré, la patte de l’entraîneur et l’ADN du club transparaissaient clairement.

L’Argentine a ainsi poussé dix-huit joueurs à se donner corps et âme sur le terrain, et la même intensité collective s’est retrouvée chez les autres formations citées.

Le PSG a perdu Neymar et Kylian Mbappé en peu de temps. Liverpool aurait un milieu de terrain seulement correct, l’attaque d’Arsenal serait insuffisante, le Barça ferait face à des problèmes financiers et à un déficit de défenseurs centraux, et l’Argentine devait composer avec une défense limitée et parfois à dix, Lionel Messi ne pesant pas sur le jeu sans ballon. Pourtant, ces lacunes devenaient imperceptibles une fois le coup d’envoi sifflé.

Toute équipe performante ou dépassant ses limites, à l’image de l’actuelle sélection néerlandaise, présente inévitablement des profils manquants.

Au final, ces absences n’ont guère pesé, car l’étatd’esprit et la structure tactique étaient irréprochables. C’est précisément sur ces aspects que les Pays-Bas doivent s’appuyer, plutôt que de chercher le joueur parfait à chaque poste.

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Ne pas perdre est souvent plus crucial que de signer une grande victoire.

Il est vrai que l’équipe nationale néerlandaise doit se passer de Van Persie, Arjen Robben et Van Bommel, et leur absence se fait sentir. En revanche, les Pays-Bas disposent aujourd’hui de qualités qui étaient quasi invisibles en 2010 et 2014.

Si les observateurs saluent le niveau exceptionnel des défenseurs centraux, c’est surtout l’émergence d’arrières latéraux polyvalents qui frappe. Des entraîneurs de renom comme Pep Guardiola, Xabi Alonso ou Arteta exploitent parfaitement ce profil, et l’on pense immédiatement à des joueurs tels que Josko Gvardiol, Piero Hincapié, Jurriën Timber ou Jules Koundé.

Ces joueurs allient les qualités défensives d’un axial à une aisance balle au pied digne d’un latéral. Un atout que la sélection néerlandaise, riche en options, devra exploiter cet été.

Au milieu de terrain, l’absence d’un meneur de jeu de classe mondiale a souvent été pointée du doigt. La critique est en partie justifiée, mais le secteur reste prometteur. Avec Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch, les Pays-Bas disposent de la technique et du contrôle nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations.

Cette fiabilité technique limitera les pertes de balle inutiles et offrira une meilleure assise défensive. Le milieu pourrait ensuite être complété par un élément intelligent et mobile à l’image de Tijjani Reijnders, ou par un spécialiste de la frappe comme Teun Koopmeiners. Reste que la forme de Gravenberch et De Jong demeure cruciale, car le niveau baisse sensiblement lorsqu’ils sont absents.

L’attaque est sans aucun doute la ligne la plus discutée. Traditionnellement portée par des attaquants de classe mondiale, cette ligne apparaît aujourd’hui comme le maillon faible de l’équipe. Si Cody Gakpo et Donyell Malen sont d’excellents joueurs, ils restent toutefois en deçà des stars alignées par les autres grandes nations. Heureusement, le potentiel du secteur défensif et du milieu de terrain devrait compenser cette lacune.

Pour y parvenir, il faut encore un changement ou une progression tangible. Trop souvent, les Pays-Bas alignent des défenseurs de classe mondiale et occupent correctement l’espace derrière le ballon, mais concèdent tout de même des buts trop facilement.

Mieux vaut se concentrer non pas sur le nombre de défenseurs que les attaquants peuvent éliminer, mais sur leur discipline tactique, leur pressing et leur mentalité gagnante.

Imago

Il y a matière à espoir pour une belle Coupe du monde.

En 2010 et 2014, les Oranje possédaient des avant-postes de classe mondiale mais une défense perméable ; aujourd’hui, la situation s’est inversée, au grand dam des supporters. Malgré ces réserves, l’espoir demeure pour le Mondial à venir.

Les Néerlandais possèdent un effectif capable de dominer entre les deux surfaces, de créer des occasions partout sur le terrain et de s’appuyer sur des défenseurs de classe mondiale. Cette solidité défensive leur permet de « souffrir » sans ballon face aux meilleures équipes, à l’image du Chelsea de Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions.

L’entraîneur du PSV, Bosz, livre une citation inspirante. Alors que le club traversait une phase délicate, il a expliqué comment le collectif avait retrouvé son efficacité maximale. Il a révélé s’être inspiré d’Arteta. Selon lui, Arsenal est capable, tant en phase offensive qu’en phase défensive, de constamment prendre l’adversaire à contre-pied, ce qui permet de rester dans le match et d’imposer une organisation rigoureuse. Même entraîneur, mêmes joueurs, mais une mentalité différente : le PSV a retrouvé son niveau et les résultats ont suivi.

Le football néerlandais possède de solides atouts : une formation des jeunes de référence, l’héritage du « football total », la naissance de légendes et l’émergence d’entraîneurs de renom.

Sans le ballon, les Pays-Bas doivent encore progresser sur le plan mental et tactique. Cet été, l’équipe nationale aura l’occasion de prouver qu’elle est bien une grande nation du football.

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