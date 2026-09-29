Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, a révélé la raison de l'absence du capitaine égyptien Mohamed Salah lors du match face au Soudan du Sud, ce mardi soir, qui s'est terminé par une victoire de l'Égypte (5-0), dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La Fédération de football avait annoncé dans un communiqué officiel, après le match contre l'Angola lors de la première journée qui s'était soldé par un match nul et vierge, que Salah manquerait la rencontre face au Soudan du Sud en raison de la pelouse synthétique du stade.

Mais Hossam Hassan a déclaré en conférence de presse après le match contre le Soudan du Sud : « Salah a manqué le match pour des raisons personnelles. »

Il a ajouté : « Mohamed Salah est un joueur très important pour nous, et toute l'équipe traversait des circonstances difficiles lors du match contre l'Angola. Les choses auraient été différentes si nous avions eu une période de préparation plus longue. »

Il a poursuivi : « Je ne veux pas trouver de justifications ni d'excuses, mais l'équipe d'Égypte ne dépend pas d'un seul homme. Tous les joueurs sont importants, il n'est pas concevable qu'un pays de 120 millions d'habitants voie sa sélection reposer sur un seul joueur. »

Il a enchaîné : « Mon devoir est de travailler avec les joueurs dévoués présents, afin de constituer une ossature solide pour l'équipe d'Égypte. »

Il a souligné : « J'essaie de bien choisir mes mots, je parle parce que mes intentions sont bonnes, mais certains propos sont mal compris. »

À propos du match contre l'Angola, il a expliqué : « Les joueurs n'étaient pas suffisamment prêts, notamment avec le début du championnat égyptien, mais notre prestation n'était pas mauvaise. »

Il a complété : « Le match contre le Soudan du Sud était difficile, et les facteurs liés au terrain et à la météo nous ont affectés, mais nous avons montré notre force et maîtrisé la rencontre, et la victoire reflète notre travail. »

Il a conclu ses propos : « Je respecte toujours la critique, et je suis habitué à la pression, mais je ne réponds à personne. Nous devons fournir un maximum d'efforts pour rendre heureux l'ensemble du peuple égyptien. »















