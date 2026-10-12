L’UEFA a sanctionné la fédération serbe d’une amende de 50 000 euros et d’un match à huis clos en raison du comportement raciste et discriminatoire de ses supporters lors des rencontres contre la Grèce (1-2) et les Pays-Bas (1-2). La Serbie disputera son prochain match à domicile le 13 novembre, au stade Rajko Mitic, contre l’équipe d’Allemagne.

La fédération serbe affirme toutefois chercher encore un compromis. Dans un communiqué, elle indique tenter d’obtenir l’autorisation d’accueillir au moins des enfants dans le stade. L’entrée devrait également être accordée à 2 000 supporters allemands.

Lors du match aller contre l’Allemagne, à l’Allianz Arena de Munich, la Serbie avait déjà dû se passer du soutien de ses supporters en raison d’une interdiction de déplacement. L’UEFA avait prononcé cette sanction en décembre 2024, après que des supporters serbes avaient tenté de brûler un drapeau albanais quelques semaines plus tôt, en novembre 2024, pendant le match de Ligue des nations disputé en Suisse (1-1).

L’UEFA avait donc ordonné la fermeture partielle du stade pour deux matches de la Serbie à domicile dans ses compétitions, ainsi qu’une interdiction de vendre des billets aux supporters serbes pour deux matches à l’extérieur dans ses compétitions. Le premier s’est tenu en mars 2025, en Autriche, dans le cadre des barrages de la Ligue des nations ; le second a eu lieu récemment, lors de la défaite 2-0 à Munich. L’UEFA avait également infligé une amende de 80 000 euros.

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Après quatre journées, l’Allemagne occupe la troisième place du groupe B de la Ligue A de la Ligue des nations avec cinq points. Elle compte trois points de retard sur chacun des deux leaders, la Grèce et les Pays-Bas. La Serbie n’a toujours pas pris le moindre point et ferme la marche.

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Trois jours après ce match en Serbie, l’équipe du nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp affrontera son grand rival néerlandais au stade olympique de Berlin, pour conclure la phase de groupes.