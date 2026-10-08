Fermín López et Dani Olmo se disputent le poste de meneur de jeu au FC Barcelone et en équipe d'Espagne, mais le statut de chacun diffère selon l'entraîneur sous les ordres duquel il évolue.

Le journal Sport a rapporté que les entraîneurs Hansi Flick et Luis de la Fuente s'appuient sur le 4-3-3, avec quelques variantes, mais tous deux jouent avec un meneur de jeu, un poste que se partagent Olmo et López.

Le début de saison avec le club catalan, ainsi que la trêve internationale durant laquelle l'équipe d'Espagne a disputé 4 matches de Ligue des nations, ont révélé que les préférences des deux entraîneurs diffèrent.

Fermín López est revenu en sélection espagnole avec le statut de titulaire au FC Barcelone, prenant le dessus sur Dani Olmo.

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López a débuté 5 matches comme titulaire contre 3 pour Dani Olmo sous les ordres de Hansi Flick cette saison. Fermín domine également sur le plan statistique, après avoir inscrit 4 buts et délivré deux passes décisives. Dani Olmo, de son côté, cherche avec acharnement à marquer son premier but de la saison sous le maillot du FC Barcelone, malgré ses 3 passes décisives.

Fermín López a disputé 466 minutes, tandis qu'Olmo a joué 342 minutes, soit un écart de 124 minutes en moins.

Mais la situation s'est totalement inversée pendant la trêve internationale. Si Fermín occupe le poste de meneur de jeu titulaire au FC Barcelone, ce poste reste l'apanage de Dani Olmo en équipe d'Espagne, comme ce fut le cas lors de la dernière Coupe du monde en l'absence de Fermín.

Avec de la Fuente, Dani Olmo a été titulaire lors de 3 des 4 matches. Il n'a été absent que de la large victoire contre la Croatie sur le score de 4-1. Lors de cette rencontre, c'est Fermín qui était titulaire, sa seule titularisation depuis le début du parcours de l'actuelle Ligue des nations.

À Wembley, Fermín López est resté tout le match sur le banc des remplaçants, tandis qu'il est entré en jeu face à la République tchèque en remplacement d'Olmo à la 67e minute, puis a joué contre la Croatie en lieu et place d'Olmo à la 71e minute.

Dani Olmo, qui a délivré 3 passes décisives en 4 matches, a disputé 220 minutes avec l'équipe d'Espagne durant la trêve actuelle, tandis que Fermín López, auteur de la passe décisive sur le but de Lamine Yamal qui a ouvert le festival offensif face à la Croatie, n'a joué que 91 minutes. L'écart est donc de 129 minutes en moins pour Fermín, une situation totalement inverse de celle observée au FC Barcelone.

Fermín López et Dani Olmo retrouvent désormais le FC Barcelone pour préparer leur entrée dans l'ambiance de la Liga et de la Ligue des champions.

L'équipe de l'entraîneur Flick disputera au mois d'octobre un calendrier chargé et difficile, et il est certain que le technicien allemand devra recourir à la politique du turnover pour préserver la fraîcheur et le dynamisme de ses joueurs.

Reste la question du joueur que le technicien allemand choisira pour les matches qu'aucun joueur ne veut manquer, comme le déplacement au Parc des Princes à Paris, ou le Clásico du 25 octobre au Spotify Camp Nou.

Si Flick conserve son onze de départ, les chances de Fermín López resteront les plus grandes, mais Olmo est le joueur qui aborde la période actuelle avec le plus d'élan, au sortir de la trêve internationale.



