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Vinícius Júnior n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour annoncer son retour sur le devant de la scène, après avoir traversé l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière depuis des années. La star brésilienne a fait du match contre Singapour le théâtre de sa renaissance, avec un triplé éclair en seulement 21 minutes, dans une démonstration offensive qui a rappelé la version qui a si longtemps terrorisé les défenses européennes sous le maillot du Real Madrid.

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L'ailier du Real Madrid a attiré tous les regards lors du match amical entre le Brésil et Singapour, en ouvrant le score à la 9e minute, avant d'inscrire le deuxième but à la 15e, puis de compléter son triplé à la 21e, signant un hat-trick précoce qui a placé les locaux face à une tâche particulièrement ardue.

Les trois buts de Vinícius sont tombés en l'espace de 12 minutes seulement : il lui a fallu 6 minutes entre le premier et le deuxième but, puis à peu près autant pour compléter le triplé, nouvelle preuve de sa capacité exceptionnelle à faire la différence lorsqu'il retrouve confiance en lui.

Cinq buts en deux matchs : un sursaut remarquable en sélection

Ce triplé face à Singapour n'a rien d'un hasard : il prolonge l'explosion offensive affichée par Vinícius lors du match précédent face au Japon, malgré la défaite du Brésil 2-3.

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L'ailier brésilien avait inscrit deux superbes buts contre le Japon, le premier à la 33e minute d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, le second à la 75e après un raid sur le côté gauche conclu par une frappe à ras de terre parfaitement placée, relançant sa sélection avant qu'elle ne concède un but fatal dans le temps additionnel.

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Vinícius porte ainsi son total à 5 buts lors de ses deux derniers matchs internationaux, un sursaut offensif qui tombe à un moment crucial, lui qui a essuyé de nombreuses critiques en raison de la baisse de son rendement devant le but avec le Real Madrid cette saison.

Aveux sans détour : Vinícius révèle les raisons de sa chute

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Fait notable, cette explosion offensive de la star brésilienne intervient après qu'il a reconnu ouvertement, hier, les raisons de la baisse de son niveau au cours des derniers mois.

Lors d'une conférence de presse avant le match contre Singapour, Vinícius a admis ne pas s'être préparé de manière idéale après la Coupe du monde 2026, marqué par l'élimination précoce de sa sélection. Il a choisi de profiter de ses vacances pour se reposer et passer davantage de temps en famille, ce qui l'a conduit à s'entraîner moins que les années précédentes.

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Il a également indiqué que la polémique autour de la prolongation de son contrat avec le Real Madrid, ainsi que l'intérêt manifesté par d'autres clubs l'été dernier, avaient généré une pression mentale qui a pesé sur sa concentration et sur son début de saison.

Les statistiques du joueur avec le Real Madrid reflètent l'ampleur du déclin qu'il a lui-même évoqué : il ne compte qu'un seul but et 3 passes décisives en 12 matchs, un bilan qui ne correspond pas à son statut de l'une des principales stars de l'équipe ces dernières saisons.

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Les difficultés de Vinícius ne se limitent pas aux chiffres : il fait face à une concurrence accrue à son poste de prédilection sur le flanc gauche, avec l'éclosion de la recrue Yan Diomandé, dont les prestations convaincantes ont soulevé des questions sur la place du Brésilien dans le onze de départ.

Promesse de retour : Vinícius se souvient de la leçon de la saison passée

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Malgré ses aveux, Vinícius n'a laissé paraître aucun doute quant à sa capacité à retrouver son niveau. Il a rappelé ce qu'il avait vécu la saison dernière, lorsqu'il avait traversé une période de creux similaire avant de terminer l'exercice avec des statistiques remarquables devant le but.

La star brésilienne a expliqué qu'elle n'avait inscrit que 5 buts au mois de décembre la saison dernière, avant de terminer avec plus de 20 réalisations, assurant travailler sans relâche pour progresser et se préparer aux moments décisifs de la saison.

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Il a ajouté que maintenir un niveau exceptionnel pendant de longues années était extrêmement difficile, citant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme les principales exceptions en la matière, avant d'affirmer qu'il est un être humain qui commet des erreurs et qui cherche sans cesse à apprendre et à s'améliorer.

Il s'est également engagé à assumer davantage de responsabilités en sélection brésilienne, en tant que l'un des joueurs les plus expérimentés, afin de permettre aux jeunes talents comme Endrick et Estêvão de progresser sans porter seuls tout le poids de la pression.

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Désormais, après un doublé face au Japon et un triplé contre Singapour, Vinícius tient une occasion en or de faire de ce sursaut international un nouveau point de départ avec le Real Madrid, où l'attend un défi plus grand encore : retrouver son statut de buteur et prouver que cette période difficile n'était qu'un faux pas passager.

L'épouvantail que l'Europe a connu semble retrouver ses crocs, et la question essentielle est désormais la suivante : Vinícius emportera-t-il cette version flamboyante avec lui à Madrid ?