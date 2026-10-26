L'Espagnol Marc Cucurella, latéral du Real Madrid, a attiré tous les regards lors du Clasico face au Barça, après avoir livré une performance défensive solide qui a limité la dangerosité de Lamine Yamal, contribuant ainsi à la victoire des Merengue sur le score de 2-1 au "Camp Nou", dans une rencontre marquée par la prestation remarquable d'un joueur revenu affronter son ancien club sous le maillot du rival historique.

Selon le quotidien espagnol "Sport", Cucurella a été l'une des principales clés de la supériorité du Real Madrid, après avoir réussi à fermer les espaces devant Yamal, qui a éprouvé des difficultés à percer le flanc occupé par le latéral espagnol.

L'apparition de Cucurella avec le maillot du Real Madrid dans l'antre du Barça a suscité des réactions de colère de la part de certains supporters, qui ont lancé des sifflets à son encontre chaque fois qu'il touchait le ballon.

Son épouse Claudia Rodríguez n'était pas loin de la scène, puisqu'elle a assisté au match depuis les tribunes et a célébré la victoire de son mari, avant de publier sur son compte "Instagram" des images de l'ambiance qui a suivi la rencontre, dont un appel vidéo qui les a réunis après la fin du match.

Mais ce qui a le plus retenu l'attention, c'est l'image d'un vêtement que Cucurella avait emporté avec lui à Barcelone, et que son épouse a décrit comme son porte-bonheur, le commentant par cette phrase : "Seuls les vrais comprendront", sans donner davantage de détails.

Claudia avait déjà révélé que son mari avait tendance au pessimisme, c'est pourquoi elle veille à emporter un de ses vêtements de nuit lors des déplacements pour les matches à l'extérieur, en y conservant l'odeur de son parfum, afin qu'il la sente proche de lui malgré la distance qui les sépare.

Ce n'était pas la première fois que Cucurella s'appuyait sur cette habitude, puisqu'il avait emporté le même vêtement lors du Championnat d'Europe et de la Coupe du monde, s'interrogeant auparavant sur les réseaux sociaux pour savoir s'il représentait le secret de sa réussite.