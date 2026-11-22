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La Juventus a dominé Venezia à domicile (4-0). Au stade Allianz, les Turinois ont très mal débuté, mais ils ont haussé le rythme après la pause et ont fini par s’imposer assez facilement face au 19e de Serie A.

Luciano Spalletti avait prévu de titulariser Teun Koopmeiners. Le Néerlandais faisait ainsi sa cinquième apparition dans le onze de départ cette saison en Serie A. La Juventus n’a pas encore trouvé son rythme cet exercice et occupait la septième place avant la rencontre.

La première période a été très brouillonne des deux côtés. Ni la Juventus ni Venezia ne parvenaient à créer grand-chose, si bien que Spalletti a rapidement envisagé de procéder à un changement. Nick Woltemade est vite parti s’échauffer et semblait devoir entrer avant la pause, mais l’Italien a décidé d’attendre.

Venezia jouait au football dès qu’il le pouvait, mais s’attachait surtout à empêcher la Vieille Dame de se montrer dangereuse. Randal Kolo Muani, notamment, ne parvenait pas à peser devant. Edon Zhegrova et Kerim Alajbegovic apportaient eux aussi peu offensivement.

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Les visiteurs n’avaient encore pris aucun point hors de Venise cette saison et devaient tenter de changer cela après la pause. Woltemade a remplacé Alajbegovic à la mi-temps, et ce changement a immédiatement porté ses fruits.

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À la 53e minute, Weston McKennie a frappé en se retournant. Son tir a été contré et le ballon est arrivé dans les pieds de l’Allemand, qui l’a expédié au fond des filets d’une frappe puissante : 1-0.

Woltemade s’est de nouveau montré décisif quelques minutes plus tard. Koopmeiners a subtilisé le ballon à Kike Pérez avant de servir Woltemade. L’Allemand l’a bien remis en retrait, puis le Néerlandais a marqué d’une frappe maîtrisée : 2-0.

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La Juventus était lancée : peu après, le score était déjà de 3-0. Juan Cabal a repris de la tête un corner de Zhegrova pour inscrire son premier but de la saison. Les Turinois ont ensuite obtenu un penalty. Kolo Muani l’a transformé sans trembler pour fixer le score final à 4-0.

Grâce à cette victoire, la Juventus compte 21 points après 12 matches. L’AC Milan occupe la 5e place avec 24 points en 11 rencontres, tandis que Frosinone a récolté 20 points en autant de matches. Milan et Frosinone s’affrontent dimanche soir.