Luis García Plaza, l'entraîneur de Séville, n'a pas caché son inquiétude avant le choc bouillant du Pizjuán, lâchant des déclarations retentissantes dans lesquelles il a qualifié le Barça de Hansi Flick d'équipe effrayante, tout en avertissant que ses victoires faciles face à ses adversaires pourraient ouvrir la porte à des interrogations sur le niveau de toute la Liga.

Séville reçoit le champion et leader du championnat, le Barça, demain samedi au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, dans un match que le club andalou aborde avec un moral élevé après avoir récolté 13 points en 6 matches, ce que son entraîneur a décrit comme survenant « après une expérience de vie en sauvant l'équipe la saison dernière, un défi extrêmement difficile ».

Lors de la conférence de presse à la veille de la rencontre, les mots d'admiration ont afflué de la part de Plaza envers son adversaire, déclarant : « Le Barça fait peur. C'est une équipe incroyable. Elle ne se contente pas de gagner, elle balaie tout sur son passage. »

Malgré ce ton admiratif, l'entraîneur de Séville s'est accroché à l'espoir, invoquant son expérience personnelle face au légendaire Barça de Pep Guardiola.

Il a déclaré : « Nous sommes dans un bon moment, nous allons rivaliser avec tout ce que nous pouvons. Il y a toujours des chances de gagner, avec nos supporters tout est possible, même si nous devrons être parfaits pour avoir la moindre opportunité. Le Barça de Guardiola m'a inscrit cinq buts, mais je l'ai aussi battu une fois. »

Plaza a établi une comparaison saisissante entre le Barça d'hier et celui d'aujourd'hui, expliquant la différence dans le style de terreur catalane.

Il a ajouté : « Avec l'équipe de Pep, tu ne touchais pas le ballon, mais ceux-là — en référence à l'équipe de Flick — créent énormément d'occasions de but. »

Les déclarations de l'entraîneur de Séville ne se sont pas arrêtées aux limites du match, il a même adressé un message voilé à tout le système de la Liga, déclarant : « S'ils viennent et nous battent facilement, il faudra que nous voyions ce qu'ils font pour battre tout le monde. Si nous ne sommes pas capables d'être proches, il faudra nous interroger sur le véritable niveau de cette équipe. »

Il a invoqué une précédente déclaration de Cesc Fàbregas pour conclure : « Comme l'a dit Fàbregas auparavant, ils font peur, ils inscrivent quatre ou cinq buts par match. »

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Il a conclu en déclarant : « Nous allons essayer de rivaliser avec eux, et je dis aussi que s'ils viennent ici et que nous ne sommes pas capables de rivaliser avec eux, il faudra s'interroger sur le niveau de la compétition lorsqu'une équipe gagne tout et avec de si larges résultats, même face à de bonnes équipes. »