L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, prend une décision concernant le capitanat de Bruno Fernandes

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, s’est exprimé jeudi sur le brassard de capitaine de Bruno Fernandes. Le Portugais a été laissé sur le banc le week-end dernier après ses propos critiques à l’égard de Carrick. Fernandes reste néanmoins capitaine, a confirmé l’entraîneur.

United a lourdement chuté en Ligue des champions face à Côme la semaine dernière (4-1). Après la rencontre, Fernandes avait critiqué la tactique employée. Carrick l’a alors laissé sur le banc le week-end dernier contre l’AFC Bournemouth.

United a vécu un après-midi sans grand espoir à Old Trafford, où Bournemouth menait 0-2 à la pause avant de s’imposer 0-3. Fernandes, le cerveau créatif de l’équipe, n’a malgré tout pas été autorisé à entrer en jeu par Carrick.

Après une bonne discussion entre Carrick et Fernandes cette semaine, le seizième de Premier League peut désormais se tourner vers Chelsea, son adversaire samedi. Reste à voir si Fernandes retrouvera une place dans le onze de départ à Stamford Bridge, même si Carrick assure qu’il ne perdra en tout cas pas son brassard de capitaine.

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« La situation de l’équipe et du club de football dans son ensemble est claire pour nous », explique Carrick, dont le poste est sérieusement menacé. United n’a remporté aucun de ses huit derniers matches. « Fernandes est un joueur important pour ce groupe. Il l’a été et continuera de l’être. »

« Nous devons faire la différence et remettre les choses dans la bonne direction. Il est pleinement dévoué à ce club de football ; il est pleinement déterminé à améliorer les choses. Il n’y a absolument aucun problème à ce sujet. »

« Pour moi, rien ne change », poursuit Carrick, qui précise que la présence de Fernandes sur le banc était liée à l’adversaire. « C’était une décision fondée sur notre ressenti avant le match contre Bournemouth. C’est tout. »

« C’est lui qui dirige si bien l’équipe depuis si longtemps, au fil d’innombrables matches, et il continuera de le faire. Il n’y a absolument aucun problème à ce sujet. »

Carrick s’est également exprimé sur son propre avenir et affirme ne pas avoir besoin de garanties de la part de la direction. « Je n’ai besoin de garanties de personne. Je comprends parfaitement la fonction. Je comprends le poste. Je comprends les responsabilités. Je comprends ce que cela implique. Je n’ai donc vraiment besoin d’être rassuré par personne à cet égard. »

À la question de savoir s’il était surpris d’être toujours en poste, Carrick répond : « Non. Je suis ici pour faire mon travail. Je suis ici pour faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, et j’ai vraiment envie que nous devenions meilleurs et que les choses s’améliorent. Donc non, je ne suis pas surpris », conclut Carrick.