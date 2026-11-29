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Hamza Abdelkarim, attaquant du Barcelona Atlètic, a de nouveau manqué à l'appel en raison d'un problème musculaire, privant son entraîneur Giuliano Belletti de ses services lors de la précieuse victoire contre Terrassa (2-1).

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Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », l'attaquant égyptien de 18 ans ne s'est pas remis des douleurs qui l'avaient déjà privé du derby contre l'Espanyol B. Il a en outre subi une nouvelle rechute lors de l'entraînement d'hier, ce qui l'a empêché d'intégrer le groupe pour affronter Terrassa et pourrait l'éloigner des terrains lors des prochains matchs.

Interrogé sur l'absence de l'attaquant égyptien, Belletti a donné les dernières nouvelles concernant l'état physique de Hamza Abdelkarim, mais s'est contenté d'une réponse laconique, sans fournir de détails supplémentaires.

« Il souffre de quelques douleurs et d'une fatigue musculaire, et il va rejoindre l'équipe première », a déclaré l'entraîneur du Barcelona Atlètic, sans préciser la nature du problème musculaire dont souffre Hamza.

De son côté, le FC Barcelone n'a fourni aucune explication sur les raisons de l'absence du joueur égyptien ni sur les détails de son état de santé.

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Malgré les propos rassurants de l'entraîneur du Barcelona Atlètic, des sources proches du joueur se montrent plus pessimistes quant à son état physique et n'excluent pas une absence de plusieurs semaines.

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Les prochaines semaines permettront d'y voir plus clair sur l'évolution de l'état de l'attaquant égyptien, et de savoir s'il pourra rejoindre les entraînements de l'équipe première sous la direction de Hansi Flick, afin d'aider l'équipe lors des matchs restants d'ici la fin de l'année.

Hamza compte 131 minutes officielles cette saison : 12 minutes avec l'équipe première, 74 minutes avec la réserve, au cours desquelles il a marqué un but lors du seul match qu'il a disputé, ainsi que 45 autres minutes avec les moins de 19 ans.

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Né le 1er janvier 2008, Hamza Abdelkarim a été formé dans les catégories de jeunes d'Al Ahly et s'est fait remarquer avec l'équipe d'Égypte des moins de 17 ans lors de la Coupe du monde 2025 au Qatar, où il a inscrit deux buts.

L'attaquant égyptien a rejoint Barcelone début 2026 sous forme de prêt en provenance d'Al Ahly, avant que le club espagnol ne lève l'option d'achat en juin pour rendre son transfert définitif.

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Il n'a pas fallu longtemps pour que Hamza soit promu en équipe première, dirigée par Flick, devenant ainsi le premier joueur égyptien à porter les couleurs blaugrana.

Abdelkarim apporte une option dont ne dispose pas l'effectif de Flick : celle d'un avant-centre de pivot, puissant physiquement et capable de jouer dos au but, qui possède en outre un bon jeu de tête et un réel sens de la finition.