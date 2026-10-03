L'entraîneur de la Finlande se moque de Ronaldo et reçoit un « choc » immédiat !

Le Danois Jacob Friis, sélectionneur de la Finlande, s'est retrouvé dans une situation embarrassante lors de la conférence de presse précédant le match face à l'Albanie en Ligue des nations, après avoir tenté de lancer une plaisanterie en lien avec la crise de Cristiano Ronaldo avec la sélection du Portugal, mais sa blague n'a suscité aucune réaction de la part des journalistes présents.

Selon ce qu'a rapporté la radio française « Radio Monte-Carlo », Friis a évoqué la préparation des joueurs de la sélection finlandaise pour le match face à l'Albanie, avant de tenter de plaisanter au sujet du récent épisode de Ronaldo avec le Portugal, en déclarant : « Hier, aucun des joueurs n'est parti en jet privé, ils sont donc tous disponibles. J'ai de nombreuses options. »

Mais la blague n'a pas provoqué la réaction attendue par l'entraîneur, le silence s'étant installé dans la salle de conférence sans qu'aucune des personnes présentes ne rie, transformant ce moment que Friis voulait léger en une situation embarrassante devant les journalistes.

En conclusion de la conférence, l'entraîneur danois est revenu sur l'épisode, affichant son mécontentement face à l'absence de réaction de l'assistance à sa plaisanterie, leur lançant sur le ton de l'humour : « Vous n'avez pas compris la blague au début », ce à quoi un journaliste a répondu : « Si, je l'ai comprise. »

Et Friis d'ajouter, ironisant sur la situation : « Il n'y a eu aucune réaction », avant de rire et de faire référence à la nature du caractère finlandais, puis de conclure ses propos en déclarant : « Vous m'avez fait passer pour un idiot ! »