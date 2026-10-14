L'entraîneur de Galatasaray s'incline : les joueurs du Barça sont des machines !

Okan Buruk, l'entraîneur de Galatasaray, a salué les qualités des joueurs du Barça, assurant qu'ils bénéficient d'une grande complicité sur le terrain, au lendemain de la lourde défaite concédée par son équipe face au club catalan sur le score de 4-1, en Ligue des champions.

Le technicien de Galatasaray a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Mundo Deportivo : "Nous avons affronté des joueurs qui se connaissent par cœur, ils ressemblent à une machine parfaitement huilée. Nous sommes tristes d'avoir perdu."





Buruk a ajouté qu'il était fier de la prestation de ses joueurs malgré le lourd résultat, soulignant qu'ils avaient bien représenté le football turc et démontré, par séquences, leur capacité à rivaliser avec les grandes équipes.

Il a poursuivi : "Nous avons prouvé que nous sommes une équipe qui mérite de jouer en Ligue des champions, que ce soit sur le terrain ou à travers l'ambiance créée par nos supporters."

Au sujet des raisons de la défaite, l'entraîneur de Galatasaray a expliqué que son équipe avait manqué de patience face au pressing du Barça et avait eu recours aux longs ballons de manière excessive, au lieu de conserver le ballon et de mieux analyser le déroulement du jeu.

Il a déclaré : "En première période, et jusqu'à un certain moment, nous avons appliqué ce que nous voulions, mais nous avons reculé jusqu'à la surface de réparation à l'approche de la fin de la période, ce que je ne souhaitais pas."

Galatasaray avait ouvert le score grâce à Alexeï Batrakov à la 28e minute, avant que João Cancelo n'égalise pour le Barça à la 43e minute, la première période se terminant sur le score de 1-1.

En seconde période, le Barça a imposé sa supériorité après les buts coup sur coup de Fermín López et Anthony Gordon aux 50e et 53e minutes, avant que Karim Adeyemi ne vienne parachever le quadruplé à la 65e minute, permettant au club catalan de s'adjuger la rencontre sur le score de 4-1 et de poursuivre son départ canon dans la compétition.