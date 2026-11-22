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L'entraîneur du Columbus Crew, Laurent Courtois, s'en est pris à la décision de l'arbitre Allen Chapman lors du match face à l'Inter Miami. Ce dernier s'est contenté d'adresser un carton jaune à la star argentine Lionel Messi, qui avait envoyé le ballon au visage de l'attaquant chilien Gonzalo Tapia, un incident qui a suscité une vive polémique en ouverture de la série entre les deux équipes en playoffs de MLS.

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Pour Courtois, le geste du capitaine de l'Inter Miami appelait une sanction plus sévère. Il estime qu'un simple avertissement n'était pas à la hauteur de ce qui s'est passé sur la pelouse, d'autant que le ballon a heurté le visage de son joueur au moment d'une remise en jeu, une scène qui a provoqué de vives protestations chez les joueurs de Columbus.

Dans des déclarations rapportées par la chaîne américaine ESPN après la rencontre, Laurent Courtois, entraîneur du Columbus Crew, a affirmé que Messi méritait un carton rouge, et non le simple carton jaune que l'arbitre lui a présenté.

Le technicien français a ajouté, en revenant sur l'incident : « Tout le monde sait qu'il méritait plus qu'un simple carton jaune. »

Courtois ne s'est pas arrêté là. Interrogé sur la possibilité que la MLS réexamine l'incident et prenne des mesures supplémentaires, il a qualifié la situation de triste.

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« Tout cela est vraiment très triste », a déclaré l'entraîneur de Columbus, en référence à l'issue de l'incident, Messi ayant échappé à l'expulsion malgré les protestations du staff et des joueurs adverses.

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Les propos de Courtois traduisent la colère qui règne dans le camp de Columbus, d'autant que son équipe jugeait que l'action méritait une sanction plus lourde, compte tenu du caractère délibéré du geste visant le visage du joueur adverse.

Tapia refuse d'entrer dans la polémique du carton rouge

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De son côté, Gonzalo Tapia, le joueur touché au visage par le ballon, n'a pas souhaité alimenter la polémique autour de la décision arbitrale, bien qu'il ait été la victime de l'incident controversé.

Interrogé sur une éventuelle expulsion de Messi, l'attaquant chilien a répondu : « C'est juste une action du match. Je ne sais pas si cela méritait un carton rouge, mais je ne suis pas l'arbitre pour en juger. »

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Avant d'ajouter : « L'affaire s'arrête là. »

La position de Tapia s'est révélée bien plus mesurée que les déclarations de son entraîneur, alors que le joueur a été l'un des grands hommes de la rencontre, auteur d'un doublé lors de la large victoire de Columbus face à l'Inter Miami.

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L'arbitre justifie sa décision et écarte une faute passible d'expulsion

L'arbitre Allen Chapman a, pour sa part, défendu sa décision de s'en tenir au carton jaune, expliquant que la force employée pour envoyer le ballon n'était pas suffisante pour classer le geste dans la catégorie du comportement violent justifiant une expulsion.

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Selon The Guardian, l'arbitre a indiqué que la force utilisée était minime et que l'incident n'atteignait pas le niveau requis pour être considéré comme un comportement violent.

L'arbitre a ainsi maintenu son appréciation de l'action, malgré la contestation de l'entraîneur de Columbus, convaincu que Messi a échappé à une sanction méritée.

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L'incident est survenu lors d'une lourde défaite de l'Inter Miami, battu 3-0 par le Columbus Crew lors du premier match de la série du premier tour des playoffs de MLS.

Tapia a ouvert le score sur penalty dès la 8e minute, avant que Taha Habroune ne double la mise à la 52e minute. L'attaquant chilien a ensuite parachevé le succès à la 58e minute.

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L'Inter Miami a par ailleurs évolué à dix dès la 36e minute, après l'expulsion de Gonzalo Luján, sanctionné d'un second carton jaune.

Tenant du titre en MLS, l'Inter Miami est désormais contraint de s'imposer lors du deuxième match, le 27 novembre, pour arracher une troisième rencontre décisive, cette défaite l'ayant placé au bord d'une élimination précoce.

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Messi abordait la rencontre après avoir reçu le Soulier d'or de la MLS, grâce à ses 26 buts inscrits en saison régulière. Mais la soirée de fête s'est transformée en une défaite cinglante et en un incident arbitral qui continuera de faire débat.