L'entraîneur adjoint de Galatasaray : « Barcelone, c'est comme le dentiste » et heureux de l'absence de Raphinha

Ismael Garcia, l'entraîneur adjoint de Galatasaray, a affirmé que jouer contre le Barça ressemblait à une visite chez le dentiste.

Barcelone se rendra en effet sur la pelouse de Galatasaray demain mardi, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Dans un entretien accordé au journal Sport, Garcia a déclaré : « Jouer contre Barcelone, c'est comme aller chez le dentiste : vous savez que ça va vous faire mal, mais vous devez y aller et gérer la situation du mieux possible. »

Il a ajouté : « Osimhen ? Je ne vais pas vous servir des phrases toutes faites ni vous mentir : il est prêt à jouer, et c'est un joueur qui fait une énorme différence pour nous. Il est évidemment en mesure de participer. »

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Il a insisté : « Le style de Barcelone, fait d'intensité et de pressing, avec une ligne défensive placée au milieu du terrain, pourrait faire d'Osimhen l'attaquant idéal pour affronter ce type de défense. »

Il a souligné : « Exploiter les espaces et partir vite et verticalement vers le but dans ces situations représente sans aucun doute l'une des clés les plus importantes pour faire mal à Barcelone. »

Il a expliqué : « La pression du public sur Barcelone ? Jouer à domicile constitue un atout supplémentaire, mais j'ai le sentiment que, pour nous, cela dépasse le simple avantage. L'ambiance qui se crée dans le stade et le public que nous avons poussent les joueurs à donner plus de 100 % de leurs capacités. »

Il a poursuivi : « Barcelone est le premier favori pour remporter la Ligue des champions. Mais, comme toutes les équipes, il a des points faibles que nous pensons pouvoir exploiter pour lui faire mal. J'espère que nous y parviendrons. »

Il a ajouté : « Nous respectons Barcelone, mais pas au point d'en avoir peur. Nous sommes Galatasaray, et nous avons de bons joueurs. Je fais partie de ceux qui préfèrent se concentrer sur la valeur des bonnes choses que possède leur équipe plutôt que de se préoccuper des adversaires. »

Il a affirmé : « Je serais très heureux si Raphinha ne jouait pas contre nous, mais il affiche un niveau formidable sur tout le reste de la saison. Face à nous, je préférerais qu'il ne participe pas. Quant à Yamal, c'est le joueur le plus talentueux au monde actuellement, mais il peut parfois commettre quelques erreurs sur le plan défensif. Peut-être pourrons-nous en profiter. »

Il a conclu : « Je crois que certaines choses ont déjà été dites sur Raphinha, et je suis entièrement d'accord avec elles. Actuellement, je le considère comme le joueur au plus haut niveau et, dans le même temps, il ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite. »