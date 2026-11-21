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Dans le vestiaire du Barça, les discussions ne portent plus seulement sur les résultats, les blessures et les choix tactiques. Un désaccord est apparu sur une question touchant à la vie privée des joueurs et à l'organisation des déplacements de l'équipe, ce qui a fait naître des divergences de vues au sein du groupe.

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Invité de l'émission « El Chiringuito », le journaliste Javi Miguel a révélé que certains joueurs du Barça voient d'un mauvais œil la présence des proches et des compagnes de leurs coéquipiers lors des déplacements officiels de l'équipe, alors que d'autres ne s'opposent pas à cette pratique.

Selon le journaliste, le vestiaire est divisé sur la question : une partie estime que les voyages du club devraient être réservés aux joueurs, aux membres de l'encadrement administratif et au président, tandis que d'autres ne voient aucun problème à ce que les familles accompagnent le groupe lors de ses déplacements.

Javi Miguel a précisé qu'il ignorait la position officielle de l'entraîneur Hans Flick à ce sujet, mais il a évoqué l'existence d'une frange du vestiaire qui préfère que les déplacements officiels soient réservés aux joueurs, aux dirigeants et au président, les familles pouvant retrouver les joueurs dans d'autres circonstances. « Je ne sais pas si Flick apprécie ou non, mais il y a des gens dans le vestiaire qui n'aiment pas trop ça. Je pense que Flick n'a aucun problème avec ça, mais il y a des gens dans le vestiaire qui préfèrent que seuls les joueurs voyagent, ainsi que les dirigeants et le président, bien sûr, et qui pensent que la famille peut voyager dans un autre cadre et retrouver les membres du vestiaire. C'est ce qu'ils jugent préférable », a déclaré le journaliste.

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L'évocation de ce désaccord a suscité le débat entre les participants de l'émission. Josep Pedrerol a ainsi défendu la présence des familles aux côtés des joueurs, citant une photo sur laquelle apparaissait la petite amie de Lamine Yamal à ses côtés dans l'avion de l'équipe, une scène qu'il a jugée belle et attendrissante, selon le site El Desmarque.

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De son côté, José Ramón Sandoval a adopté une position similaire et a minimisé la polémique, soulignant que ce genre de détails devient parfois un motif de critique lorsque l'équipe perd ses matchs, la présence des compagnes et des proches faisant alors débat, alors qu'elle ne pose pas de problème en soi. « Ici, il n'y a aucun problème à ce que la famille voyage », a affirmé Sandoval.

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Lamine Yamal s'est imposé comme l'un des noms les plus associés à cette question, puisqu'il apparaît lors de ses déplacements en compagnie de ses deux amis proches, Moha (son cousin Mohamed) et Souha (Souhaib, son ami proche), ainsi que de sa petite amie Inés, qui l'accompagnent lors des déplacements de l'équipe. Une situation qui a attiré l'attention des médias, même si le débat au sein du vestiaire ne concerne pas uniquement son cas.

Pour l'heure, aucune information n'indique que le Barça envisage de modifier sa politique concernant les déplacements des familles des joueurs avec l'équipe.

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Le Barça (33 points) s'apprête à reprendre le fil de la Liga en recevant Villarreal demain, dimanche après-midi, au Camp Nou, dans le cadre de la 13e journée, avec la ferme intention de consolider sa place de leader.

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