Partager Suivez GOAL sur Google

Vinícius Júnior retrouve le Real Madrid sous un nouveau jour après la trêve internationale. Il a livré des prestations exceptionnelles sous le maillot du Brésil, avec 5 buts en deux matchs, dont le premier triplé de sa carrière internationale. De quoi placer l'entraîneur portugais José Mourinho face à un test délicat avant d'affronter le Celta Vigo samedi prochain en Liga.

Publicité

La trêve a constitué une occasion idéale pour l'ailier brésilien de retrouver confiance en lui. Il avait essuyé des critiques ces derniers temps en raison de la baisse de son niveau et de son manque de réussite devant le but. Sa participation avec sa sélection a toutefois remis en lumière ses qualités de buteur et confirmé qu'il reste capable de faire la différence dans les grands matchs.

Malgré la défaite du Brésil face au Japon (2-3) lors du premier match, Vinícius a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de Carlo Ancelotti en inscrivant les deux buts de sa sélection. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée lors de la rencontre suivante face à Singapour, conclue par une large victoire de la Seleção (7-0).

La star du Real Madrid a signé un exploit personnel face à Singapour en réussissant le premier triplé de sa carrière avec la sélection brésilienne . Ses trois buts ont été inscrits en seulement 12 minutes, entre la 9e et la 21e minute, ce qui a fait de lui l'homme du match et lui a permis de conclure la trêve internationale sur un bilan exceptionnel.

Après ses cinq buts en deux matchs, Vinícius retrouve la capitale espagnole avec le moral au beau fixe. Le Real Madrid a justement besoin de récupérer la meilleure version du joueur, notamment à l'approche du duel très attendu face au Celta Vigo. Cette rencontre pourrait marquer son retour dans le onze de départ pour la première fois depuis la fin de sa suspension.

Publicité Publicité

Vinícius avait manqué les quatre derniers matchs du Real Madrid en Liga pour cause de suspension. La fin de sa sanction le rend toutefois disponible pour Mourinho samedi prochain au stade Santiago-Bernabéu, ce qui place le technicien portugais face à une décision importante sur la manière de tirer profit du retour de sa star brésilienne.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Le dilemme de Mourinho s'explique par les changements survenus au Real Madrid pendant l'absence de Vinícius. L'équipe a enchaîné une série de victoires sans l'ailier brésilien, et l'Ivoirien Diomandé a su saisir sa chance. Il a affiché un niveau remarquable, qui a fait de lui l'une des principales armes offensives du club madrilène ces derniers temps.

Diomandé est devenu un véritable concurrent au poste d'ailier gauche, après avoir clairement apporté un plus au onze de départ. Mourinho se retrouve ainsi face à une équation délicate, d'autant que replacer Vinícius à son poste habituel pourrait impliquer de modifier le rôle de plusieurs joueurs. Cela pourrait aussi l'obliger à renoncer à certains éléments d'équilibre qui ont permis à l'équipe d'obtenir ses récents résultats.

Publicité

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'une des pistes envisagées par le technicien portugais consisterait à réintégrer Vinícius dans le onze de départ, en décalant Diomandé sur l'aile droite et en alignant Arda Güler au milieu de terrain. Ce changement pourrait cependant imposer de profonds ajustements tactiques à l'équipe et nuire à l'harmonie affichée lors des derniers matchs.

Mourinho et la direction du Real Madrid affichent clairement leur volonté de voir Vinícius retrouver son meilleur niveau, lui qui est considéré comme l'un des éléments offensifs les plus importants de l'équipe. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille sacrifier la stabilité trouvée en son absence. Diomandé a en effet prouvé sa capacité à apporter des solutions offensives différentes, et il est devenu difficile d'ignorer ce qu'il a montré ces derniers temps.

Publicité

Mourinho a deux options avant le match contre le Celta Vigo. La première consiste à réintégrer directement Vinícius dans le onze de départ et à modifier les postes des autres joueurs. La seconde revient à conserver les éléments qui ont signé les dernières victoires, tout en permettant à la star brésilienne de retrouver progressivement le rythme de la compétition, afin qu'elle reprenne sa place sans perturber l'équilibre de l'équipe.

Le match contre le Celta Vigo sera le premier véritable test du choix de Mourinho concernant l'avenir de Vinícius dans le onze de départ. La trêve internationale a certes offert au joueur un important regain de confiance et de forme. Mais son éclat avec le Brésil n'a pas encore tranché la bataille pour sa place au Real Madrid, compte tenu de la concurrence imposée par Diomandé pendant son absence.