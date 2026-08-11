Le Real Madrid entretient le mystère autour de la présentation de ses nouvelles recrues, après avoir enrôlé lors du mercato estival Mourinho, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Espie et Yan Diomandé, sans qu'aucun d'eux n'ait été officiellement présenté à ce jour, malgré la présence de l'entraîneur et de six joueurs parmi les nouvelles recrues, dont le transfert le plus cher de l'histoire du club.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », tous ces joueurs se sont déjà exprimés auprès des médias officiels du club, mais aucun d'eux n'a eu droit à une présentation officielle dans les formes habituelles, y compris Mourinho, qui a été la première recrue du club merengue au mois de juin.

Les rumeurs se poursuivent au sujet des dates de présentation de ces recrues, après qu'il a été évoqué que les présentations auraient lieu à l'issue de la Coupe du monde, ce qui ne s'est pas produit ; le dossier de la présentation des nouvelles recrues est devenu une véritable énigme à l'heure actuelle.

Tous les nouveaux joueurs se trouvent déjà à Valdebebas pour disputer les entraînements, mais ils n'ont pas été officiellement présentés, alors même qu'ils ont rejoint la période de préparation de la nouvelle saison.

Les spéculations laissent entendre que toutes les nouvelles recrues pourraient être présentées en une seule fois au sein du stade Santiago-Bernabéu, mais cela ne dépasse pas le stade de la rumeur pour le moment.

Des informations ont également circulé sur la possibilité que la présentation de Mourinho coïncide avec la diffusion de son film documentaire sur la plateforme Netflix, mais la date de diffusion du film est aujourd'hui, et aucune information ne fait état d'une présentation de l'entraîneur à cette occasion.

Ni le Real Madrid, ni Mourinho, ni les joueurs n'ont manifesté un grand intérêt pour le dossier des présentations tout au long de l'été, mais cela ne signifie pas que ces présentations n'auront pas lieu.

Le quotidien espagnol rapporte que la réalité, à l'heure actuelle, est qu'il n'existe aucune date, aucun lieu ni aucun horaire précis pour la présentation de ces nouvelles recrues.