L'action impliquant le Turc Arda Güler, joueur du Real Madrid, et Biqué, joueur du FC Séville, a suscité une vive polémique lors de la confrontation entre les deux équipes au stade Santiago-Bernabéu, après que certains ont réclamé l'expulsion du joueur madrilène à la 24e minute de la première période, à la suite d'une action qui n'a pas donné lieu à l'intervention de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Selon le journal catalan Mundo Deportivo, la présence de 26 caméras au stade Santiago-Bernabéu n'a pas suffi à fournir une image claire permettant de trancher l'action de Güler, car la salle VAR ne disposait pas d'images prouvant de manière catégorique que le joueur avait commis une faute passible d'expulsion, ce qui explique pourquoi l'arbitre central Mateu Busquets Ferrer n'a pas été appelé à revoir l'action sur l'écran.

Le journal a précisé que Guillermo Cuadra Fernández, l'arbitre assistant vidéo durant la rencontre, n'est pas intervenu faute de preuve manifeste de la commission d'une faute justifiant une révision de la décision, conformément au protocole de la technologie vidéo adopté par la Fédération internationale de football (FIFA), qui exige la présence d'une erreur manifeste et évidente pour que la technologie intervienne.

Cela s'explique par le fait que la technologie vidéo en championnat d'Espagne repose sur les images fournies par la diffusion télévisée officielle, produite par la Ligue de La Liga, et utilisées par les chaînes Movistar et DAZN pour la retransmission des matchs.

Par conséquent, la présence d'un grand nombre de caméras à l'intérieur du stade ne signifie pas nécessairement que tous les angles de prise de vue sont disponibles pour les arbitres vidéo, ni que les images enregistrées fournissent une preuve décisive dans chaque action.

Les matchs du Real Madrid et du FC Barcelone bénéficient de la plus importante couverture télévisée, en particulier les confrontations du Clásico et le derby de Madrid, mais cela ne garantit pas la disponibilité d'images claires pour tous les cas prêtant à polémique, selon l'explication avancée par le journal catalan.