L'affaire financière de Manchester City est entrée dans une phase plus critique, après que des sources ont révélé que le club a été reconnu coupable d'avoir enfreint la quasi-totalité des accusations financières portées contre lui, tandis que Stefan Borson, ancien conseiller financier du club, a averti que la sanction pourrait aller jusqu'à « l'option nucléaire » que constitue la relégation de la Premier League.

La Premier League a accusé Manchester City d'avoir commis des infractions financières à grande échelle sur une période marquée par un succès ininterrompu du club, avant qu'une commission indépendante n'examine l'affaire, dont les audiences se sont achevées en 2024.

Selon des sources du journal « Daily Mail », les clubs de Premier League ont été informés que la commission indépendante était déjà parvenue à sa décision, en attendant sa révélation officielle, dans la conviction que le verdict serait favorable à la compétition.

D'après les informations qui circulent, Manchester City a été reconnu coupable de la quasi-totalité des 115 accusations, à une exception près, relatives à la violation des règlements financiers de la Premier League.

L'ancien conseiller de City : tout est désormais possible

Borson, qui a été conseiller financier de Manchester City entre 2002 et 2007, s'est vu demander sur le réseau « TalkSPORT » si la relégation de la Premier League figurait parmi les sanctions possibles après le prononcé de la décision.

Il a répondu : « Tout est possible, et l'enfer va maintenant se déchaîner, car cette affaire va durer des semaines, des semaines et des semaines. »

Et d'ajouter, dans des propos rapportés par le « Daily Mail » : « Il sera très difficile pour City de dire quoi que ce soit ou de maîtriser les retombées de ce scénario, et ce, sans même savoir à ce jour ce que contient la décision. »

Il a poursuivi : « Il est quasi certain que nous verrons bientôt la décision de la commission indépendante dans le détail, et cela donnera aux gens une énorme quantité de munitions pour attaquer ces personnes et le club. »

Il a précisé : « Ensuite, nous entrerons dans le processus de détermination de la sanction, qui se déroulera à huis clos. »

Borson a affirmé que la gravité de la situation tient aussi au fait que Manchester City n'a cessé de nier toutes les accusations tout au long de l'affaire, ajoutant : « Manchester City a tout nié en permanence, et a mené un processus qui a peut-être coûté aux deux parties plus de 100 millions de livres sterling, pour finalement être reconnu coupable de tout. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Ils sont dans un très, très gros pétrin. »

Un appel attendu, mais des chances de succès faibles

Le club continuant de nier toute infraction depuis que les accusations ont été portées contre lui en février 2023, on s'attend largement à ce que Manchester City fasse appel de la décision.

Mais Borson estime que les chances de renverser le verdict par la voie de l'appel sont extrêmement faibles, déclarant : « Un appel fondé sur les faits a très peu de chances d'aboutir. »

Il a ajouté : « Étant donné que City a désormais été reconnu coupable de presque tout, la décision elle-même sera très sévère quant à la conduite du club, celle des individus, leurs agissements, ainsi que la crédibilité de leurs positions lors des auditions. Il n'y aura nulle part où se cacher lorsque la décision sera publiée. »

Il a poursuivi : « Et lorsqu'il faudra ensuite présenter ces conclusions à une instance d'appel qui ne bénéficie pas d'un réexamen intégral de l'affaire, que ce soit sur le plan des témoignages ou de la révision de tous les documents une nouvelle fois, il sera extrêmement difficile pour City de renverser ces conclusions factuelles. »

City va-t-il contester l'impartialité de la commission ?

L'ancien conseiller financier a estimé que le dernier communiqué de Manchester City contenait des indices sur la manière dont le club pourrait tenter de contester la décision.

Il a déclaré : « Je pense que City a laissé entendre, dans le dernier paragraphe de son communiqué, que le processus et la commission elle-même étaient peut-être partiaux d'une manière ou d'une autre, et qu'il pourrait aussi contester le long délai qu'a pris le prononcé de la décision. »

Il a ajouté : « Tous ces arguments, qu'il s'agisse de partialité ou de toute question de procédure, ont très peu de chances d'aboutir. Quant à renverser les conclusions relatives aux faits, j'estime que c'est extrêmement improbable. »

Borson a conclu son analyse en déclarant : « En fin de compte, je pense que City devra désormais assumer sa sanction, et elle sera sévère. »