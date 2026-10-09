À Manchester City, les records ne cessent de faire parler, même au cœur de la tempête qui entoure le club en raison de l'affaire des accusations portées contre lui en Premier League anglaise. Et tandis que la course en tête de la Premier League se poursuit, Enzo Maresca se rapproche d'égaler un exploit historique de Pep Guardiola, dans un début qui soulève des interrogations sur la capacité de l'ancien élève à écrire un nouveau chapitre dans lequel il surpasserait son maître.

Manchester City est en tête du classement avec trois points d'avance sur Arsenal, après que Maresca a remporté ses cinq premiers matchs en championnat, devenant ainsi le sixième entraîneur à réaliser cet exploit. L'ont précédé Carlo Ancelotti, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjær, avec six victoires consécutives chacun, aux côtés de Craig Shakespeare et Maurizio Sarri, avec cinq victoires.

Maresca a besoin d'une nouvelle victoire pour égaler le meilleur départ de Guardiola avec Manchester City, après que l'entraîneur espagnol a réalisé six victoires consécutives en début des saisons 2016-2017 et 2023-2024.

Guardiola n'a pas caché son admiration pour son ancien entraîneur, déclarant : « Je ressens pour Enzo le même sentiment que celui que j'ai éprouvé en voyant Mikel Arteta ; il sera un entraîneur exceptionnel. »

Maresca connaît bien le club, après avoir travaillé avec l'équipe réserve lors de la saison 2020-2021, puis comme adjoint de Guardiola durant la saison 2022-2023, avant de prendre en charge Leicester City et Chelsea.

Des idées similaires, des détails différents

Malgré la ressemblance évidente entre les deux entraîneurs, Carles Planchart, ancien adjoint de Guardiola, estime que Maresca combine le meilleur de ce qu'il a appris auprès de différents entraîneurs, expliquant que son style fait de lui le modèle de l'entraîneur qui tire profit des expériences passées sans se contenter de les imiter.

Brian Barry-Murphy, ancien directeur technique de Manchester City et actuel entraîneur de Cardiff, partage ce point de vue, soulignant que les deux entraîneurs se ressemblent dans l'attention portée au développement des joueurs, à leur donner confiance et à les aider à comprendre les rôles qui leur sont demandés sur le terrain.

Mais Maresca refuse que son projet soit réduit à une copie de Guardiola, affirmant : « Je ne suis pas ici pour imiter quelqu'un, mais pour faire mon travail et imposer ma propre vision du football. C'est un défi intéressant, car je considère Guardiola comme le meilleur entraîneur de ces vingt dernières années. »

L'entraîneur italien est convaincu que le football exige une évolution constante, en particulier avec l'importance croissante des coups de pied arrêtés et du marquage individuel, ce qui impose aux entraîneurs de chercher de nouvelles solutions et de s'adapter aux évolutions du jeu.

La possession n'est pas tout

Matheus Nunes reconnaît l'existence d'une ressemblance tactique entre les deux entraîneurs, notamment dans la volonté de contrôler le match et de réduire les buts encaissés, mais il estime que les différences ont commencé à apparaître progressivement avec l'affirmation par Maresca de ses propres idées.

Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, a assuré que la connaissance préalable du club par Maresca l'a aidé à s'adapter rapidement, tout en introduisant ses propres idées et méthodes. Rúben Dias a également souligné le maintien de certains principes connus, en parallèle de changements dans les détails des entraînements, du pressing et de la défense.

Cette différence est clairement apparue lors de la victoire palpitante contre Sunderland sur le score de 5-3, un match qui a révélé une force offensive, mais qui a en revanche soulevé des interrogations sur l'équilibre défensif de l'équipe, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Paul Merson a critiqué la performance défensive, estimant que l'équipe a semblé désorganisée à certains moments, tandis que Maresca a jugé qu'une victoire sur le score de 1-0 est préférable à une victoire sur le score de 5-3, en référence à sa préférence pour le contrôle du déroulement du jeu et la réduction des risques.

Et malgré son attachement à la possession et au jeu de position, Maresca s'appuie sur des latéraux plus directs et un pressing individuel plus féroce dans différentes zones du terrain, ce qui augmente les duels défensifs.

Les chiffres indiquent que Chelsea sous sa direction a eu besoin de 10,72 passes de l'adversaire pour chaque intervention défensive, contre 11,55 passes pour Manchester City sous la direction de Guardiola, ce qui reflète une différence dans le style de pressing et de récupération du ballon.

Maresca a déclaré : « Je pense que nous nous sommes beaucoup rapprochés. Les joueurs comprennent la manière dont nous voulons défendre et presser », soulignant que 76 % des tentatives de pressing face à Bournemouth se sont soldées par une récupération du ballon.

Un nouveau défi dans l'ombre de l'héritage de Guardiola

Maresca est conscient que succéder à un entraîneur de la stature de Guardiola n'est pas une tâche facile, d'autant plus que ce dernier a laissé une empreinte exceptionnelle à Manchester City, après l'avoir mené à remporter 20 titres, un héritage qu'il est difficile de reproduire.

Pour autant, l'entraîneur italien refuse de se préoccuper des comparaisons ou de penser à l'ampleur des exploits passés, préférant se concentrer sur le développement de son équipe et l'amélioration de ses performances à chaque match.

Maresca a déclaré : « Être dans ce club après une légende comme Pep est un grand honneur. Je sais que ne pas gagner serait une catastrophe, et c'est naturel, mais cela fait partie de mon travail. Je ne passe pas mon temps à penser à celui qui m'a précédé ou à ses exploits, mais je me concentre sur ce que nous pouvons améliorer, sur le développement de l'équipe et sur la volonté de gagner les matchs. »

Le test contre Liverpool sur la pelouse d'Anfield revêt une importance particulière dans ce contexte, car il pourrait offrir à Maresca l'occasion d'égaler le record de Guardiola, et renforcer en même temps l'idée que Manchester City est capable de conserver sa force avec un entraîneur qui s'inspire de certaines idées de son maître, tout en cherchant à construire une identité propre.