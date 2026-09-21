Álvaro Arbeloa, l'entraîneur de Fulham, a suscité une vive polémique après le match nul de son équipe face à Manchester United, en adressant de virulentes critiques à l'arbitrage, laissant entendre que les arbitres de Premier League ne souhaitent pas voir les Red Devils perdre, après que la victoire a échappé à son équipe dans les dernières minutes à Craven Cottage.

Arbeloa, ami et ancien élève de José Mourinho, a exprimé sa colère face aux décisions de l'arbitre lors de la conférence de presse, tandis que le journal « Daily Mail » a indiqué que ses déclarations pourraient lui valoir une sanction de la Fédération anglaise de football.

L'entraîneur espagnol a critiqué le fait qu'une faute commise par Harry Maguire, environ 35 secondes avant le but égalisateur inscrit par Manchester United, n'ait pas été sifflée, estimant que cette décision a influé sur le résultat de la rencontre, au cours de laquelle Fulham était proche de décrocher sa première victoire dans la compétition.

Arbeloa a déclaré : « Nous étions tout près, mais la malchance nous a de nouveau frappés. Nous savions que le match serait difficile face à une grande équipe, mais nous avons vu ce qu'a fait l'arbitre pendant la rencontre. »

L'entraîneur espagnol a ajouté sur un ton plus tranchant : « Tout était en leur faveur. Regardez simplement le cas de Harry Maguire. Presque chaque décision est allée dans le sens de Manchester United. Après le match contre Manchester City, j'ai compris qu'ils n'aiment pas voir Manchester United perdre. »

Malgré la déception, l'entraîneur de Fulham a défendu la prestation de ses joueurs, en déclarant : « Nous étions tout près de décrocher notre première victoire, c'est pourquoi nous sommes un peu déçus, mais je pense que nous avons livré un bon match. »

Il a précisé : « Le match n'était pas facile pour nous, d'autant que nous étions à la dernière place, mais nous avons montré un fort caractère dans la possession du ballon et nous avons fait preuve de courage. Nous avons été contraints de défendre par moments, mais dans l'ensemble, nous avons livré un bon match. »

Fulham connaît un début difficile sous la direction d'Arbeloa, l'équipe cherchant toujours sa première victoire en Premier League, après avoir engrangé seulement deux points lors de ses 5 premiers matches, ce qui la maintient dans la zone de relégation.

Arbeloa a conclu ses propos en déclarant : « Nous devons désormais décrocher la première victoire. Et si l'on regarde nos cinq premières rencontres, on constate que nous avons affronté Manchester United et Chelsea, et que nous avons également joué à Anfield face à Liverpool et sur la pelouse de Sunderland. »