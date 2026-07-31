Le club d'Al-Nassr est proche de compléter totalement son effectif, dans le cadre de ses préparatifs continus pour le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Al-Nassr avait disputé son stage à l'étranger, qui a débuté dans la capitale portugaise Lisbonne, le 19 juillet, avec la participation de tous les joueurs, à l'exception du quatuor : les Portugais Cristiano Ronaldo et João Félix, le Sénégalais Sadio Mané, et Abdulelah Al-Amri.

Le journaliste saoudien Rtiban Al-Dossari a déclaré que Félix et Mané rejoindraient le stage d'Al-Nassr à Lisbonne ce vendredi soir, suivant ainsi Abdulelah Al-Amri, qui est arrivé au stage avant-hier soir, mercredi.

Ainsi, la star portugaise Cristiano Ronaldo reste le seul absent du stage d'Al-Nassr jusqu'à présent, malgré la fin de sa participation avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde 2026 le 6 juillet.

Ronaldo devrait rejoindre le stage d'Al-Nassr dans les heures qui viennent, afin de prendre part à la dernière phase de préparation pour la nouvelle saison.

Rappelons qu'Al-Nassr entamera la nouvelle saison dans environ deux semaines, plus précisément le 15 août prochain, lorsqu'il affrontera Al-Fateh lors de la première journée du championnat Roshn.

« Al-Alami » cherche à conserver le titre remporté la saison dernière, après une absence de 7 années complètes, en plus de décrocher le titre de la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de son histoire.