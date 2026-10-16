Le calvaire du Marocain Brahim Diaz au Real Madrid s'aggrave, ses chances d'obtenir des minutes de jeu étant plus réduites que jamais, surtout après la prestation remarquable du Brésilien Endrick lors du match face à la Roma, au cours duquel la Maison Blanche a renversé son retard pour s'offrir une victoire spectaculaire.

Lors de cette rencontre, où le Real Madrid s'est retrouvé mené 3-1 à plus d'une demi-heure de la fin, l'entraîneur José Mourinho a eu recours à toutes ses cartes offensives disponibles sur le banc pour tenter de sauver la situation, à l'exception de Brahim Diaz, qui a suivi la révolte de son équipe depuis le banc sans obtenir la moindre occasion de participer.

Face au relâchement de la défense romaine, Mourinho a décidé de lancer Endrick sur le côté droit, une zone où Diaz a l'habitude d'évoluer, et l'attaquant brésilien a livré une prestation solide en une demi-heure, confirmant son avantage dans la course aux minutes de jeu.

Endrick s'est signalé par une présence déterminante grâce à son but, ses qualités de dribbleur et sa capacité à faire le lien avec ses coéquipiers et à créer le danger, devenant ainsi un concurrent direct de Diaz, dont la présence a progressivement diminué au fil des semaines de la saison, selon un rapport publié ce vendredi par le quotidien espagnol "Marca".

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178 minutes seulement pour Brahim Diaz

Le recul du rôle de Diaz a commencé dès la préparation estivale, bien qu'il ait disposé d'un espace pour s'intégrer au nouveau projet de Mourinho, après être revenu tôt à l'entraînement suite à l'élimination de la sélection marocaine en quarts de finale de la Coupe du monde.

Mais dès le début des matches officiels, le joueur s'est retrouvé sur le banc face à l'Espanyol, sans entrer en jeu une seule minute, alors que l'équipe avait alors besoin de solutions offensives pour s'adjuger la rencontre.

Après dix matches du Real Madrid cette saison, le temps de jeu de Diaz n'a pas dépassé 178 minutes réparties sur quatre rencontres, ce qui en fait l'un des joueurs les moins utilisés de l'effectif.

En revanche, Carlos Espi a disputé 38 minutes au cours de six matches et inscrit trois buts, tandis qu'Endrick a joué 35 minutes en deux matches pour un but.

La différence, c'est qu'Espi et Endrick n'ont débuté aucune rencontre comme titulaires, alors que Diaz a eu l'occasion de figurer dans le onze de départ lors de la troisième journée de la Liga, face à Malaga au stade Santiago-Bernabéu, ainsi que lors du coup d'envoi de son parcours en Ligue des champions face à l'Inter Milan.

Lors de la confrontation avec l'Inter, Diaz a joué 79 minutes et livré une prestation remarquée malgré des douleurs physiques évidentes à la jambe, dans un match qui a reflété son engagement et son envie d'aider l'équipe, même lorsqu'il n'est pas au mieux de sa forme.

Sur l'ensemble des minutes qu'il a disputées cette saison, 143 sont venues des deux matches qu'il a débutés comme titulaire, alors qu'il n'a plus joué depuis le 15 septembre dernier, lorsqu'il est entré en jeu face à Elche à 23 minutes de la fin.

Son autre dernière apparition remontait au match contre la Real Sociedad fin août, où il avait joué 12 minutes, tandis qu'Espi a fait basculer les rencontres face à Elche et à l'Espanyol avec un but dans chacune d'elles.

Endrick prend l'avantage, l'avenir de Diaz de plus en plus incertain

Brahim Diaz n'est pas encore parvenu à retrouver le niveau qu'il affichait lors de la saison 2023-2024, lorsqu'il s'était imposé comme l'une des solutions importantes de l'entraîneur Carlo Ancelotti, profitant de l'absence de Jude Bellingham et de plusieurs autres joueurs, avant de choisir de représenter la sélection marocaine à la période où il vivait ses meilleurs moments.

Avec le temps, le joueur s'est retrouvé derrière plusieurs noms dans les plans de Mourinho. Il est normal que son rôle diminue en présence de Diomande, arrivé pour 140 millions, tandis que la concurrence avec Bellingham pour évoluer derrière Kylian Mbappé paraît difficile, dans le même temps où Arda Güler continue d'afficher un niveau qui rend son exclusion du onze de départ sujette à débat.

Et voilà que le retour en force d'Endrick vient compliquer davantage la situation du joueur marocain, l'attaquant brésilien ayant montré sa capacité à apporter une plus-value au poste d'ailier droit, qui constitue l'une des options disponibles pour Diaz.

Mourinho avait affirmé après la rencontre face à la Roma qu'un départ d'Endrick en prêt lors du marché des transferts hivernal était impossible, une déclaration qui pourrait traduire la confiance du technicien dans la poursuite de l'utilisation du joueur.

À l'approche du mercato hivernal, les calculs pourraient changer au sein du Real Madrid : Endrick était celui dont l'avenir était entouré de doutes, et c'est désormais Brahim Diaz qui cherche sa place et son rôle dans l'équipe, lui qui n'a plus joué depuis la mi-septembre et dont les chances de participation sont en recul.