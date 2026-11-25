Partager Suivez GOAL sur Google

L'avocat suisse Serge Vittoz, qui défend la Fédération sénégalaise de football, a dévoilé les principaux éléments juridiques sur lesquels se sont appuyés les Lions de la Teranga dans leur bataille devant le Tribunal arbitral du sport, conclue par la décision de restituer le titre de la Coupe d'Afrique des nations au Sénégal aux dépens du Maroc.

Publicité

Dans un entretien relayé par le site sénégalais « Seneweb », Vittoz est revenu sur les fondements juridiques sur lesquels s'est appuyée l'équipe de défense, en expliquant pourquoi il avait confiance dans la position de la Fédération sénégalaise avant que la décision ne soit rendue. Il a également évoqué les arguments présentés par la partie marocaine, ainsi que la possibilité pour celle-ci de saisir le Tribunal fédéral suisse pour contester la sentence du Tribunal arbitral du sport.

La Loi 5, pilier de la défense sénégalaise

Vittoz a expliqué que la défense du Sénégal reposait principalement sur la Loi 5 des Lois du jeu, qui confère à l'arbitre l'autorité pleine et entière pour diriger la rencontre et prendre les décisions relatives à ce qui se passe sur le terrain.

Selon l'avocat suisse, le point central de l'affaire tenait au fait que l'arbitre de la finale avait décidé de reprendre le match puis de le mener à son terme. La défense considérait cette décision comme relevant de ses prérogatives en matière de direction du jeu, et non comme une décision susceptible d'être annulée au seul motif que l'une des deux équipes contestait les événements survenus pendant la rencontre.

Publicité Publicité

Vittoz a estimé que ce fondement juridique avait été déterminant face à la tentative de la partie marocaine de s'appuyer sur le règlement de la Coupe d'Afrique des nations pour faire valoir son droit à obtenir le résultat du match.

Related Topics

Il a indiqué que la défense sénégalaise était confiante après l'audience tenue le 8 octobre, assurant que la décision avait représenté une délivrance et un immense soulagement pour la Fédération sénégalaise, au terme d'une bataille juridique complexe menée pour défendre sa position.

Pourquoi la défense sénégalaise a-t-elle rejeté l'argument des articles 82 et 84 ?

Publicité

L'avocat est revenu sur les arguments avancés par la partie marocaine, expliquant que le Maroc s'était appuyé sur une lecture littérale des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations.

Ces deux articles concernent les cas où un match ne débute pas ou ne va pas à son terme, notamment lorsqu'une équipe quitte définitivement le terrain. Ces règles visent à déterminer le résultat des rencontres inachevées selon les modalités prévues par le règlement.

Publicité

Mais pour Vittoz, ces dispositions ne s'appliquent pas de la manière dont la partie marocaine a tenté de les présenter, d'autant que l'arbitre avait décidé de reprendre la rencontre et de la mener à son terme.

Le différend juridique portait ainsi sur la qualification de ce qui s'est passé en finale : ces faits entraient-ils dans les cas permettant d'appliquer les sanctions prévues par les articles 82 et 84, ou bien les décisions de l'arbitre concernant la reprise du jeu et la fin du match relevaient-elles de son autorité en vertu de la Loi 5 des Lois du jeu ?

Publicité

Cette divergence d'interprétation des règlements a constitué l'un des principaux axes du litige porté devant le Tribunal arbitral du sport.

L'affaire Afrique du Sud-Sénégal : pourquoi est-elle différente de la finale face au Maroc ?

Publicité

Vittoz a également rappelé le célèbre précédent du match Afrique du Sud-Sénégal en 2016, qui avait été rejoué après qu'il a été établi que l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey avait manipulé son résultat. Ce dernier avait ensuite été suspendu à vie.

L'avocat a expliqué que cette affaire était totalement différente du litige lié à la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal, car le précédent impliquait une corruption arbitrale avérée, ce qui offrait une base exceptionnelle pour intervenir sur le résultat du match.

Publicité

Selon lui, la révision du résultat d'un match peut se justifier dans des cas exceptionnels, comme une corruption ou une manipulation avérée, mais le dossier de la finale ne comporte aucun élément similaire permettant de le traiter de la même manière.

Vittoz a par ailleurs distingué les sanctions infligées par la Confédération africaine de football à certains membres de la sélection sénégalaise du litige portant sur la détermination du résultat du match.

Publicité

Le sélectionneur Pape Thiaw a en effet écopé de cinq matchs de suspension, tandis qu'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont été suspendus un match chacun, et des amendes ont été infligées à la Fédération sénégalaise.

L'avocat a insisté sur le fait que ces sanctions ne tranchent pas la question de savoir si le match est juridiquement allé à son terme : « Mais cela n'a rien à voir avec la question de savoir si le match est allé à son terme ou non », a-t-il déclaré.

Publicité

Brahim Díaz et le Tribunal fédéral : un aveu et des calculs juridiques

Dans l'un des points les plus marquants de l'entretien, Vittoz a reconnu que le Sénégal aurait pu perdre la finale sur le terrain si Brahim Díaz avait réussi à transformer le penalty accordé au Maroc pendant la rencontre.

Publicité

L'avocat a toutefois fait la distinction entre ce qui aurait pu se produire sportivement sur le terrain et la bataille juridique que les deux parties ont livrée devant le Tribunal arbitral du sport.

Il a également indiqué qu'une interprétation stricte des articles 82 et 84 du règlement du tournoi aurait pu changer l'issue du dossier devant le tribunal, soulignant ainsi l'importance de la manière dont les textes ont été interprétés et appliqués aux événements de la finale.

Publicité

Quant à la prochaine étape pour le Maroc, Vittoz a expliqué que la saisine du Tribunal fédéral suisse constitue la seule voie possible pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport.

Il a cependant minimisé les chances de succès de cette démarche, qu'il juge très limitées, car le Tribunal fédéral ne réexamine pas le fond de l'affaire sportive et ne réévalue pas les faits : son contrôle se limite à des motifs juridiques et procéduraux précis touchant à la régularité de la sentence rendue.

Publicité

Ainsi, le simple fait que la partie marocaine ne soit pas convaincue par l'interprétation du règlement retenue par le Tribunal arbitral du sport ne suffit pas à faire annuler la décision : il faut invoquer un motif juridique relevant du champ de contrôle du Tribunal fédéral.

Les déclarations de Vittoz reflètent le point de vue de l'équipe juridique qui a défendu le Sénégal et offrent une lecture des principaux arguments avancés pendant le litige, tandis qu'un éventuel recours devant le Tribunal fédéral demeure une procédure juridique distincte, régie par ses propres règles.