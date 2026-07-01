L’avenir de « Vandaag Inside » est incertain après une décision surprenante de Wilfred Genee

L’avenir de Wilfred Genee au sein de l’émission « Vandaag Inside » semble incertain. Selon le podcast AD Media, le présentateur est en pourparlers avec RTL, alors qu’il dispose encore d’un contrat d’un an chez Talpa.

L’émission quotidienne, diffusée sur SBS6, est depuis 2022 le programme phare de Talpa en termes d’audiences. Son avenir est toutefois désormais incertain : Johan Derksen ignore s’il poursuivra l’aventure après l’expiration de son contrat en 2027, et Genee semble lui aussi hésiter.

RTL a pris acte de la situation et a entamé des pourparlers avec l’animateur. « J’ai été surprise de lire qu’ils négociaient encore et qu’ils étaient toujours en discussion », déclare Angela de Jong, chroniqueuse à l’AD et ancienne invitée régulière de l’émission.

« Peter van der Vorst a toujours affirmé avec certitude qu’il n’avait plus besoin des messieurs de VI et, pour être tout à fait honnête, je ne les imagine pas vraiment sur RTL 4. Cela dépend un peu de ce que l’on souhaite faire avec RTL 7. Car il faudrait alors y investir beaucoup d’argent », analyse De Jong à propos du paysage télévisuel néerlandais.

De Jong comprendrait que Genee cherche un nouveau défi : « Il pourrait aussi produire toutes sortes de programmes pour Videoland, ce qu’il ne peut guère faire actuellement chez SBS6. Il est clair comme de l’eau de roche qu’il y a beaucoup plus de possibilités pour Genee chez Videoland. »

Genee, Derksen et René van der Gijp forment depuis des années le trio emblématique de VI. Malgré tout, les trois compères se disputent régulièrement : la semaine dernière, Derksen n’a pas apprécié la remarque de Genee selon laquelle, à 77 ans, il devait faire attention à ce qu’il disait à la télévision au sujet du sexe.