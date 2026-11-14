L'autre espion du Real Madrid : une nouvelle surprise éclate à Valdebebas

Partager Suivez GOAL sur Google

Au moment où Carlos Espi s'est emparé des projecteurs au sein du Real Madrid, après s'être transformé en l'une des surprises de la saison sous la direction de José Mourinho, un autre nom portant le même nom de famille a commencé à attirer les regards au sein du club madrilène.

Publicité

Il s'agit de José Antonio Saiz Espinosa, le latéral gauche de 18 ans, auteur d'une saison exceptionnelle avec l'équipe des jeunes « Juvenil A », après être devenu le meilleur passeur décisif parmi les joueurs des quatre premières équipes de la structure du Real Madrid.

Le jeune joueur a devancé des noms de premier plan de l'équipe première, se rapprochant d'une nouvelle expérience avec le Real Madrid C, une étape qui reflète l'évolution remarquable qu'il réalise au sein de l'académie du club.

Le quotidien espagnol « Marca » a révélé qu'Espinosa, connu au sein de l'académie de « La Fábrica » sous le nom d'« Espi », a délivré 6 passes décisives en 10 matchs cette saison, se plaçant en tête de la liste des passeurs décisifs des quatre premières équipes du club.

Fait remarquable, son bilan a surpassé les chiffres des stars de l'équipe première, puisque le Turc Arda Güler s'est contenté de 5 passes décisives, contre 4 pour Jude Bellingham et 3 pour le Français Kylian Mbappé.

Publicité Publicité

En revanche, Leva a inscrit deux passes décisives avec la Castilla, tandis que son coéquipier Kompany a atteint 5 passes décisives avec l'équipe des jeunes, confirmant la supériorité d'Espinosa dans ce domaine, malgré la différence de nature de son poste et de ses missions.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Ces chiffres ne semblent pas être une simple envolée offensive passagère, Espinosa étant devenu l'un des piliers sur lesquels s'appuie Álvaro López, l'entraîneur de l'équipe des jeunes, dans son onze de départ.

Le joueur a réussi à s'assurer une place malgré la concurrence au poste de latéral gauche, avec la présence de noms tels que Lizcano, Liberto, Aguado et Valdepeñas.

Publicité

Avec le coup d'envoi de la saison actuelle, la concurrence s'est transformée en une véritable occasion pour lui de démontrer ses capacités, notamment avec le recul des chances de certains de ses concurrents de prendre part aux rencontres, faisant de lui l'un des joueurs les plus présents sur le terrain.

Manu Romero était pressenti pour disputer sérieusement ce poste à Espinosa, mais deux blessures subies depuis le début de la période de préparation l'ont éloigné des terrains, élargissant l'espace offert au jeune talent.

Publicité

« Espi » a saisi l'occasion de la meilleure des manières et a réussi à convaincre Álvaro López de ses capacités, après avoir affiché des prestations équilibrées sur les plans défensif et offensif.

Sa première apparition avec l'équipe des jeunes cette saison a eu lieu face à l'AEK Athènes, profitant de l'absence de Lizcano pour suspension, avant de transformer cette occasion en point de départ pour s'imposer dans le onze de départ.

Publicité

L'intérêt pour le joueur ne s'est pas limité au staff technique de son équipe, mais s'est étendu aux entraîneurs des équipes supérieures au sein de l'académie, puisqu'il est devenu suivi par Marc Carrasco, l'entraîneur du Real Madrid C, et Julián López de Lerma, le directeur technique de la Castilla.

Cet intérêt a coïncidé avec son rapprochement d'une nouvelle apparition avec l'une des équipes réserves, après être devenu le candidat pour constituer la plus grande surprise de la liste du Real Madrid C en vue de la rencontre face à Sanse, prévue dimanche.

Publicité

Ce sera sa deuxième convocation au cours de la saison actuelle, après avoir déjà porté le maillot de la Castilla en septembre dernier face à Alcorcón, une étape qui reflète l'accélération du rythme de son évolution au sein du club.

L'occasion de sa convocation intervient pour compenser l'absence de Lizcano, qui a rejoint la sélection espagnole des moins de 19 ans, le staff technique profitant par ailleurs du repos accordé cette semaine à l'équipe des jeunes.

Publicité

Malgré l'incertitude quant à sa participation au match, le simple fait de rejoindre la liste du Real Madrid C représente une étape importante dans sa carrière et lui offre l'occasion de se frotter à un niveau de compétition plus élevé.

De plus, la diversité de ses rôles sur le terrain, entre la couverture défensive, le soutien offensif et la création d'occasions, renforce ses chances de gravir les échelons vers des niveaux supérieurs au sein du club.

Publicité

Espinosa est né le 6 mai 2008 dans la ville de Villamanrique de la Condesa, dans la province de Séville, et a commencé son parcours dans les équipes de jeunes du Séville FC, avant de rejoindre le club d'Altair.

Le joueur a attiré l'attention des recruteurs du Real Madrid à l'été 2023, rejoignant ensuite l'équipe Cadete A et entamant son parcours de progression au sein de l'académie de « La Fábrica », jusqu'à l'équipe des jeunes.

Publicité

Et tandis que Carlos Espí continue d'écrire son histoire avec l'équipe première, José Antonio Saiz Espinosa s'impose comme un autre « Espi » qui frappe aux portes de l'avenir au Real Madrid, s'appuyant sur une saison remarquable qui pourrait lui ouvrir la voie vers des niveaux supérieurs au sein du club.