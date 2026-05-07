Emmanuel Emegha s'est récemment blessé et, dans un premier temps, la Coupe du monde semblait hors de portée pour l'attaquant du RC Strasbourg. Quelques jours plus tard, le ton a changé concernant ce buteur qui a jusqu'à présent disputé deux matches avec l'équipe nationale néerlandaise.

L’attaquant s’est blessé aux ischio-jambiers dimanche, après être entré en jeu contre Toulouse. Selon l’entraîneur Gary O’Neil, cette lésion ne serait toutefois pas trop sérieuse, comme il l’a indiqué en conférence de presse, juste avant la demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano.

Battu 1-0 à l’aller, le club alsacien doit tout donner jeudi pour atteindre la finale. O’Neil se montre confiant : Emegha pourrait même être opérationnel pour le match du 27 mai. « Il sera peut-être de retour d’ici là », a-t-il indiqué.

L’attaquant de 23 ans a fait ses débuts avec les Oranje en novembre dernier, lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre la Pologne (1-1), avant de disputer une demi-heure lors de la victoire 4-0 face à la Lituanie quelques jours plus tard.

Dimanche, dans l’émission Studio Voetbal, le sélectionneur Ronald Koeman a adressé un message sans équivoque à l’attaquant : « C’est toujours douloureux quand on se dirige vers un tournoi final et qu’on a une chance d’y participer, puis qu’on se blesse à nouveau. C’est le cas pour lui actuellement, mais cela vaut aussi pour d’autres joueurs. Si vous subissez une blessure musculaire à ce stade et que vous manquez cinq ou six semaines…... cela signifie malheureusement qu’il ne participera pas au tournoi final », a tranché Koeman.

Souvent blessé cette saison, le capitaine est donc épargné depuis quelques semaines : dimanche, O’Neil ne l’a lancé que dix minutes avant le coup de sifflet final.

Koeman doit annoncer son groupe définitif fin mai, puis transmettre la liste de 26 joueurs à la FIFA début juin.