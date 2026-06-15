L’attaquant de Séville Rafa Mir, 28 ans, a été condamné à huit ans et demi de prison

Rafa Mir a été condamné par le tribunal de Valence à huit ans et six mois de prison pour viol et violences. L’attaquant de Séville, âgé de 28 ans, avait été interpellé en 2024 après la plainte d’une femme.

Selon le jugement, Mir a rencontré la victime dans une boîte de nuit de Valence, où il évoluait alors en prêt. Le tribunal a estimé qu’il l’a ensuite agressée sexuellement à son domicile, notamment au bord de la piscine et dans une salle de bains.

Les magistrats ont jugé ses déclarations cohérentes et crédibles, ce qui a permis au tribunal de considérer les faits comme établis et de prononcer une peine de huit ans et demi de prison.

Prêté la saison passée à Elche, l’attaquant n’a pas encore commenté cette décision, tout comme le club, quinzième de Liga, qui ne s’est pas encore exprimé.

Au cours de sa carrière, l’attaquant a porté les couleurs de Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest et Las Palmas. Il est actuellement sous contrat avec Séville.

Le club andalou a publié un communiqué pour réaffirmer son respect de la procédure judiciaire et condamner avec fermeté toute forme de violence ou d’abus sexuel.

« Le Séville FC respecte pleinement la procédure judiciaire et condamne toute forme de violence ou d’agression sexuelle. Un tel comportement n’a pas sa place dans notre société et va à l’encontre des valeurs du football », a fait savoir le club andalou.

La victime obtient par ailleurs une indemnisation de 64 000 euros. L’affaire n’est toutefois pas encore définitivement close, Mir pouvant encore faire appel. Son avocat avait précédemment affirmé que, selon le joueur, les actes sexuels s’étaient déroulés avec l’accord des deux parties.