Jan Streuer porte Wout Weghorst en haute estime. Le directeur technique du FC Twente, qui quittera le Grolsch Veste en fin de saison, voit dans l’attaquant de l’Ajax un véritable modèle pour le football néerlandais.

Le contrat de l’attaquant avec l’Ajax expire cet été, et son arrivée libre au FC Twente a déjà été évoquée. « Qu’il vienne ou non, il a toujours bien joué partout », constate Streuer sur le plateau de l’émission régionale De Oosttribune.

« C’est un garçon exceptionnel, doté d’un mental de gagnant. Ces joueurs-là sont toujours précieux pour un groupe. Il nous faut des gagnants, et ils sont trop rares aux Pays-Bas. »

Le dirigeant, qui cédera son poste à Erik ten Hag cet été, salue aussi le milieu de terrain Michal Sadílek, auteur de 122 matchs sous le maillot des Tukkers entre 2021 et 2025.

Streuer apprécie également Ramiz Zerrouki, mais il estime que Twente manque encore de vrais gagnants. « Je pense que c’est le cas de tous les clubs », soupire le dirigeant sortant, citant immédiatement la Bundesliga comme modèle.

« Regardez le Borussia Dortmund ou l’Eintracht Francfort : sur onze joueurs, six ou sept ont cette mentalité de gagnant. Ici, aux Pays-Bas, si vous en avez trois, vous pouvez déjà vous estimer heureux. C’est une question de culture », analyse Streuer.