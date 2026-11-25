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Il ne craint ni le nom du Real Madrid ni l'atmosphère intimidante du stade Santiago-Bernabéu. C'est avec cet état d'esprit plein d'assurance que Toni Martínez, attaquant du Deportivo Alavés, a adressé un avertissement clair avant le choc attendu samedi prochain face aux Merengue, assurant que son équipe ne se rend pas à Madrid en promenade, mais pour se battre et créer la surprise.

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L'attaquant espagnol mesure parfaitement l'ampleur du défi qui attend Alavés, mais il puise sa confiance dans un passé récent : ces dernières années, son équipe s'est montrée coriace au Bernabéu et n'a jamais été une proie facile pour le géant madrilène.

« Ces dernières années, nous avons été des adversaires solides au stade Santiago-Bernabéu. Souvenez-vous de ce que nous y avons montré », a déclaré Toni Martínez dans une vidéo publiée par le club sur sa chaîne YouTube.

L'attaquant d'Alavés a ajouté que son équipe devait tenter d'imposer son propre style de jeu face au Real Madrid et ne pas reculer devant ses stars, aussi difficile que soit la mission.

« Nous savons à quel point il est difficile de rivaliser avec les clubs de l'élite mondiale, dont fait partie le Real Madrid. C'est évident pour tout le monde », a poursuivi Martínez dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, en référence au dernier match du club merengue en Ligue des champions, lors duquel il a renoué avec la victoire en écrasant Eindhoven sur le score de 5-1.

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Malgré ce large succès du Real Madrid en Europe, Toni Martínez n'y voit aucune raison d'avoir peur, mais plutôt une motivation supplémentaire pour donner le meilleur de lui-même, assurant qu'Alavés fera tout son possible pour compliquer la tâche du club merengue.

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« Ce sont des joueurs de très haut niveau, peu importe qui jouera, et nous ferons tout notre possible pour leur rendre la tâche la plus difficile possible afin qu'ils ne gagnent pas », a insisté le joueur.

Toni Martínez a également évoqué le moral au beau fixe au sein d'Alavés après sa dernière victoire, soulignant que l'équipe avait retrouvé l'esprit offensif qui lui avait fait défaut lors des derniers matchs.

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« Ça a été une prestation formidable, l'équipe a fourni un effort énorme et nous avons retrouvé cet esprit offensif qui nous manquait lors des derniers matchs », a-t-il souligné.

Le joueur a expliqué que les supporters avaient joué un grand rôle dans ce changement positif, affirmant que les joueurs avaient compris dès la première minute l'importance de la dernière rencontre et que le public l'avait ressenti aussi.

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« Nous avons compris dès la première minute l'importance du match, et les supporters l'ont ressenti aussi », a-t-il indiqué, avant d'ajouter que « le public sait valoriser son soutien, et c'est ce qui s'est réellement passé ».

Bien qu'il souhaite se concentrer sur chaque match l'un après l'autre, Toni Martínez n'a pu s'empêcher de se projeter sur les trois prochaines rencontres avant la fin de l'année, qui selon lui pèseront lourd pour son équipe : « Elles peuvent, dans une certaine mesure, déterminer notre classement et notre degré de sérénité. »

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Par ces déclarations, Toni Martínez confirme qu'Alavés aborde le rendez-vous de samedi avec une mentalité différente, celle d'une équipe qui ne craint pas les grands et qui croit en sa capacité à bousculer le Real Madrid dans son stade et devant son public.