« Nous tenons à renouveler nos félicitations au Real Madrid pour continuer d'écrire l'histoire en prouvant que 100 % de la communauté médicale mondiale avait tort. » Par ce tweet ironique, l'Atlético de Madrid a ravivé la polémique autour de Fede Valverde.

En effet, après que le Real Madrid eut annoncé que le milieu de terrain uruguayen souffrait d'une entorse de la cheville de troisième degré à la suite d'un tacle appuyé de Kang In-lee lors du derby, un tacle pour lequel le Real Madrid avait réclamé l'expulsion immédiate de son auteur, le joueur a été réintégré dans le groupe seulement 17 jours après le communiqué officiel.

Et l'Atlético de Madrid n'a pas manqué l'occasion de railler le « miracle Valverde ». Trois semaines plus tard, les échos du derby se font encore sentir, et l'Atlético n'a pas hésité à relancer la controverse autour de l'action qui a tant fait parler, aussi bien pendant la rencontre qu'après, lorsque le rapport médical du joueur a été publié.

Le Real Madrid avait tenu secret le retour de Valverde le plus longtemps possible, jusqu'à l'annonce du groupe pour affronter Villarreal demain samedi. Le capitaine du Real Madrid, blessé lors du derby face à l'Atlético, a en effet participé à la dernière séance d'entraînement sans aucun problème, devenant ainsi disponible pour l'entraîneur José Mourinho lors du premier match après la trêve internationale, soit 17 jours après la publication dudit rapport médical.

Les détails de la blessure remontent au derby disputé le 20 septembre, que le Real Madrid a perdu sur le score de 2-1 au stade Metropolitano. La star uruguayenne a été victime d'un tacle appuyé de Kang In-lee en première période, une action qui, aux côtés du tacle de Cristian Romero sur Jude Bellingham, a suscité de vives critiques de la direction du club à l'encontre de l'arbitrage. Malgré ce coup, Valverde a terminé la rencontre, et les inquiétudes ne sont apparues qu'après le coup de sifflet final, après avoir constaté un gonflement manifeste à l'endroit de la blessure.

Le club avait publié deux communiqués concernant son état. Dans le premier, juste après la fin du derby, il indiquait que le joueur avait subi une « forte blessure à la cheville gauche ». Deux jours plus tard, précisément le 22 septembre, et après des examens complémentaires, le club a livré le diagnostic définitif d'une « entorse de troisième degré à la cheville gauche », en laissant sa durée de récupération « sous évaluation continue ».

Et aujourd'hui, après la trêve internationale, Valverde est de nouveau prêt et disponible pour Mourinho, l'Atlético de Madrid saisissant l'occasion de les « féliciter » pour la guérison rapide du joueur, ce qui relance la polémique autour du derby disputé il y a trois semaines.