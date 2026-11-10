Diego Simeone n'a pas perdu l'espoir de renforcer le milieu de terrain de l'Atlético Madrid avec un transfert de haut calibre. L'Espagnol a en effet placé Martin Zubimendi, joueur d'Arsenal, parmi ses cibles potentielles avant le prochain mercato hivernal, profitant du recul du rôle du joueur dans les plans de son club anglais.

Le site français « Foot Mercato », citant la radio « Radio Nacional de España » (RNE), a rapporté que Mateu Alemany estime que l'effectif de l'Atlético Madrid a toujours besoin de renforts, et il a désigné Zubimendi comme une cible intéressante pour consolider le milieu de terrain.

L'ancien joueur de la Real Sociedad a perdu sa place de titulaire dans le onze d'Arsenal ces derniers temps, ce qui le rend ouvert à l'idée d'un départ à la recherche d'une plus grande opportunité de jouer, alors que d'autres clubs s'intéressent à ses services, parmi lesquels le Real Madrid, qui l'a suivi jusqu'à récemment.

Zubimendi bénéficie de l'admiration de Simeone, qui voit en lui un renfort de poids pour le milieu de terrain et rêve de profiter de ses qualités aux côtés de Pablo Barrios. Mais conclure ce transfert ne sera pas facile, compte tenu de la concurrence attendue de plusieurs clubs européens.

Dans le même contexte, la radio espagnole a évoqué l'avenir de Julián Álvarez, dont le nom a été associé à Arsenal lors du dernier mercato estival, soulignant la possibilité de mouvements impliquant les deux joueurs ensemble, que ce soit par leur transfert dans une seule opération ou même dans le cadre d'un échange.

Cependant, le scénario d'un transfert de Zubimendi et d'Álvarez en sens inverse reste une hypothèse faible pour le moment, malgré les surprises qu'il pourrait réserver sur le marché des transferts.