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L’Atlético de Madrid a confirmé qu’Ademola Lookman avait subi une entorse de haut grade au genou alors qu’il jouait avec le Nigeria. Le club espagnol a découvert la véritable gravité de la blessure après avoir effectué ses propres examens médicaux, contredisant le diagnostic initial de la sélection.

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Lookman souffre d’une grave blessure au genou

L’Atlético de Madrid a subi un coup dur après la récente trêve internationale. Le club a confirmé que Lookman souffrait d’une entorse de haut grade au genou. La blessure est survenue alors qu’il représentait le Nigeria.

L’attaquant s’est gravement blessé lors du match de sa sélection contre la Tanzanie le 13 novembre. Lookman est immédiatement rentré dans la capitale espagnole pour passer un bilan médical complet. L’Atlético de Madrid voulait connaître toute l’étendue du problème avant de définir précisément son programme de rétablissement.

L’Atlético contredit le diagnostic initial du Nigeria

Le point le plus inquiétant du communiqué médical officiel tient à la divergence entre les diagnostics. Le personnel médical du Nigeria avait d’abord estimé que l’attaquant ne souffrait que d’une blessure légère.

L’Atlético a toutefois rapidement publié un communiqué pour clarifier la situation. Le club a déclaré : « Bien que l’équipe médicale de la sélection nigériane ait initialement indiqué que l’attaquant avait subi une entorse légère, le personnel médical de notre club a examiné le joueur à son retour à Madrid, effectué des examens complémentaires et confirmé l’étendue exacte de sa blessure. »

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Des examens médicaux approfondis confirment les craintes

La nette différence entre les deux évaluations médicales montre pourquoi l’Atlético a tenu à réaliser ses propres examens approfondis. Le club a évalué le joueur sans attendre dès son retour dans ses installations d’entraînement.

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Une entorse de haut grade indique une blessure bien plus grave que ne le pensait initialement la sélection. Ce type de blessure exige une prise en charge extrêmement prudente pour permettre au joueur de se rétablir complètement, sans risque.

Le personnel médical du club va désormais prendre entièrement la situation en main. Il a déjà défini les prochaines étapes immédiates pour l’international nigérian.

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L’attaquant entame une rééducation éprouvante

Lookman fait désormais face à une période d’indisponibilité indéterminée à Madrid. L’Atlético de Madrid a confirmé que l’attaquant allait immédiatement commencer des séances de kinésithérapie spécifiques.

En parallèle de ses soins médicaux principaux, Lookman effectuera un travail de rééducation spécifique en salle. Le club a délibérément refusé de fixer un calendrier précis pour son retour à la compétition.