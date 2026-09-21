L’Atlético de Madrid se moque de Mourinho avec une feuille imprimée : « Stop au harcèlement des arbitres »

Le derby de Madrid, disputé hier après-midi au Riyadh Air Metropolitano, a déclenché mille polémiques. L’Atlético s’est imposé 2-1 grâce aux buts de Grimaldo sur penalty et de David, pour son troisième match de suite avec un but. La tête de Rudiger dans le temps additionnel n’a servi à rien. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont deux non-interventions du VAR et de l’arbitre, en première période, sur des fautes évidentes de Romero et Kang-In Lee.





LA RÉPONSE DE L'ATLÉTICO - En conférence de presse d’après-match, José Mourinho s’est présenté avec deux feuilles montrant les fautes incriminées, accusant l’arbitre de la rencontre d’être : « Un pauvre type qui a arbitré des matches modestes. » La réponse de l’Atlético n’a pas tardé : il y a quelques minutes, le club a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo d’une imprimante imprimant une feuille avec le visage de Mourinho et un message sans équivoque : « Stop au harcèlement des arbitres maintenant. »





LA RÉFÉRENCE - La référence de l’équipe des réseaux sociaux de l'Atlético est chirurgicale. Au terme du match du Riyadh Air Metropolitano (décidé par le penalty transformé par Grimaldo et par l’ancien de la Juve Jonathan David), Mourinho s’était présenté en conférence de presse avec l’une de ses trouvailles en montrant aux journalistes des feuilles imprimées avec les photos de deux supposées fautes valant une expulsion non sanctionnées par l’arbitre (interventions de Cuti Romero et Kang-in Lee). « Nous pourrions nous épargner la conférence, toute l’histoire du match est là », avait déclaré l’entraîneur du Real Madrid, furieux de l’expulsion de Dean Huijsen au début de la seconde période. Les Colchoneros, qui ne sont pas novices en matière de réponses de ce genre sur les réseaux sociaux (il suffit de penser au dossier du mercato estival entre Julian Alvarez et le Barça), ont utilisé l’image du même moyen technologique que le Special One - l’imprimante - pour demander la fin des pressions continues sur le corps arbitral.