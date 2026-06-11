L'Atlético de Madrid franchit une étape décisive dans le dossier menant au milieu de terrain du Paris Saint-Germain

L'Atlético de Madrid a trouvé un accord de principe avec la star sud-coréenne Kang-in Lee, ce qui ouvre la voie à un éventuel transfert chez les « Rojiblancos » lors du mercato estival en cours.

Selon la radio de référence « Cadena Ser », le club madrilène doit désormais s’accorder avec le Paris Saint-Germain (PSG) sur le montant du transfert afin de finaliser les détails et d’officialiser le contrat.

Selon L’Équipe, le staff technique du PSG envisagerait de se séparer du Coréen afin de restructurer son attaque et de répondre à la philosophie du nouvel entraîneur.

Ces discussions interviennent alors que le joueur prend part avec la sélection sud-coréenne à la phase finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La Corée du Sud, membre du groupe A avec le Mexique, l’Afrique du Sud et la République tchèque, vise un parcours honorable dans la compétition, tandis que les observateurs scrutent l’avenir européen de leur star.

Âgé de 25 ans, le polyvalent milieu offensif est capable d’occuper plusieurs positions dans le secteur offensif, ses qualités techniques, sa capacité à créer du jeu et à marquer des buts. Des atouts qui en font une cible de choix pour l’Atlético de Madrid, désireux de renforcer ses options offensives sous la houlette de son entraîneur.