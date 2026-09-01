L'Atlético Madrid a bouclé la signature du Canadien Jonathan David, attaquant de la Juventus, dans les dernières heures du marché des transferts estival.

Cette démarche renforce les options offensives de l'entraîneur Diego Simeone et offre à l'Argentin Julián Álvarez un nouveau partenaire dans le secteur offensif.

La Juventus a officiellement annoncé être parvenue à un accord avec l'Atlético Madrid concernant le transfert de David sous forme de prêt gratuit jusqu'au 30 juin 2027.

L'accord prévoit une option d'achat en faveur de l'Atlético lui permettant d'acquérir définitivement le contrat de l'attaquant canadien contre 25 millions d'euros, montant qui serait réglé sur quatre exercices financiers si le club espagnol décidait de lever cette clause.

David avait rejoint la Juventus l'été dernier dans le cadre d'un transfert libre, à l'expiration de son contrat avec le club français de Lille, mais il n'a pas affiché le niveau attendu lors de sa première saison en Serie A, se contentant d'inscrire 8 buts toutes compétitions confondues.

La manœuvre de l'Atlético intervient alors que Simeone recherchait des options supplémentaires en attaque, en pleine incertitude persistante autour de l'avenir d'Álvarez, courtisé par le Barça.

David figurait en tête de la liste de l'Atlético pour renforcer son secteur offensif, le club souhaitant conclure l'opération selon une formule ne lui imposant pas d'engagement financier important dès le départ.

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