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L'arme secrète de l'Espagne… De la Fuente fait une promesse à Muñoz

V. Munoz
L. de la Fuente
Espagne
Coupe du monde
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Uruguay
Espagne
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Mexique

Un joueur de Liverpool s’apprête à exploser

Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts avec « La Roja » dans cette Coupe du monde, Luis de la Fuente maintient sa confiance totale en Víctor Muñoz, assurant que le nouveau joueur de Liverpool sera un maillon essentiel pour la suite du parcours de l’Espagne.

Âgé de 22 ans, le joueur de Liverpool n’a pas encore disputé la moindre minute en raison d’une blessure musculaire survenue juste avant le match d’ouverture, mais le sélectionneur a minimisé la gravité de cette lésion, assurant que son retour était imminent.

« Victor souffre d’un léger problème musculaire, ce n’est absolument pas un revers, il reviendra bientôt », a déclaré le sélectionneur espagnol en conférence de presse.

De la Fuente a également souligné l’impact psychologique : « Il a traversé beaucoup d’émotions et de stress ces dernières semaines, ce qui a peut-être eu un effet négatif sur lui. » 

Il a ajouté : « Il a juste besoin de calme et de sérénité en ce moment, et je suis convaincu que nous reverrons très bientôt le Victor que nous connaissons ; nous y travaillons. »

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Il a conclu son intervention par une déclaration qui reflète clairement son pari : « Retenez bien mes paroles : Victor sera un joueur extrêmement important pour nous lors de cette Coupe du monde. »


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