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Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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L'Argentine bénéficie d'un précieux boost moral avant son affrontement avec l'Algérie

Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
E. Martinez
Argentine
Algérie
É.-U.

L'équipe d'Argentine a reçu un formidable coup de pouce moral en récupérant son atout majeur, le gardien Emiliano Martínez, avant son match contre l'Algérie.

Les vice-champions du monde entameront leur campagne de défense du titre mercredi prochain, à l’aube, face à l’Algérie.

Le gardien, auteur d’une Coupe du monde 2022 de haut niveau face à la France, forme avec Lionel Messi un duo décisif pour les champions du monde.

Selon Mundo Deportivo, qui cite TyC Sports, le staff médical a réalisé des examens approfondis et décidé de retirer l’attelle de son annulaire droit.

Lors de la dernière séance d’entraînement, le gardien a travaillé avec des gants ; après une légère gêne initiale, il a pu enchaîner normalement.

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Argentine crest
Argentine
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Algérie
ALG

Le gardien s’était fracturé un doigt lors de la finale de la Ligue Europa entre Aston Villa et Fribourg, mais il avait joué l’intégralité de la rencontre et avait renoncé à une intervention chirurgicale pour ne pas manquer la Coupe du monde.

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