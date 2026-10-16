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Lionel Messi Argentina(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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L'Argentine annonce ses premiers matches après les adieux de Messi

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É.-U.

Les danseurs de tango devront se passer de leur légende

La sélection argentine a fixé ses deux matches amicaux prévus en novembre prochain, ses deux premières rencontres après la retraite internationale de sa star Lionel Messi.

La Fédération argentine a annoncé ce vendredi, via son compte officiel sur la plateforme X : "L'Albiceleste disputera deux matches amicaux lors de la prochaine trêve FIFA : le 13 novembre, elle affrontera l'Uruguay à Buenos Aires, et le 17, elle fera de même face au Costa Rica à Cordoba".

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Selon la presse argentine, la sélection dirigée par Lionel Scaloni disputera la première rencontre au stade La Bombonera à Buenos Aires, et la seconde au stade Mario Kempes à Cordoba.

Messi avait fait ses adieux à la sélection argentine le 6 octobre dernier, lors d'un match amical face au Bénin au stade Monumental de Buenos Aires, remporté par l'Argentine sur le score de 3-0.

"La Puce" avait inscrit un but sur penalty et délivré deux passes décisives lors de cette rencontre, concluant sa carrière internationale avec un total de 126 buts en 208 matches. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine et détient le record du nombre de sélections.

La carrière de Messi avec la sélection s'est étendue sur 21 ans, depuis ses débuts en 2005 alors qu'il n'avait que 18 ans. Durant cette période, il a été sacré champion du monde en 2022 et a remporté deux titres en Copa America.

Sa dernière participation officielle a eu lieu lors de la Coupe du monde 2026, où il a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives, conduisant l'Argentine en finale, perdue face à l'Espagne 1-0 après prolongation.


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