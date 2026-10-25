L'arbitre du Clasico a-t-il fermé les yeux sur une expulsion de la star du Barça ?

Une certaine polémique a éclaté autour du tacle de Joao Cancelo, le joueur du Barça, sur Yan Diomande, le joueur du Real Madrid, lors du Clasico entre les deux équipes, précisément à la 60e minute.

Le journal AS a indiqué que l'arbitre n'a pas sifflé de faute après que Joao Cancelo a marché sur Diomande, qui a ressenti des douleurs au muscle de la jambe à la suite de ce tacle.

Iturralde Gonzalez, analyste des questions arbitrales à AS et à la radio Cadena SER, estime que le défenseur du Barça méritait un carton jaune pour cette action.

Il a déclaré : « Ce n'est pas un cas qui nécessite l'intervention de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage. C'est un carton jaune évident, et le joueur doit être averti. »

Il a insisté : « Mais ce n'est pas un geste où il marche clairement sur l'adversaire en usant d'une force excessive sur sa jambe. Oui, c'est un carton jaune. »

Quant au compte du site « Archivo VAR », spécialisé dans les cas arbitraux, il a indiqué : « Le tacle de Cancelo sur Diomande mérite-t-il un carton rouge direct ? Non. »

Il a poursuivi : « Cancelo est intervenu avec la semelle, sans exercer de pression excessive, et cela s'est terminé par un contact qui a provoqué une égratignure au niveau du muscle du mollet de son adversaire. »