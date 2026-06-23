Alors que l’attention devait se porter sur Lionel Messi, fraîchement devenu meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde après avoir dépassé la légende allemande Miroslav Klose, Julian Álvarez a pourtant volé la vedette en annonçant, dans une déclaration surprenante et choc, son souhait clair de quitter l’Atlético de Madrid, une décision inattendue qui a éclipsé l’exploit historique de la star argentine.

Peu après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche, il a confié à ESPN, détenteur des droits de diffusion : « Le mieux pour tout le monde, c’est que je cherche un autre club. » Une déclaration claire et catégorique qui a révélé son désir de partir, alors qu’il était remplaçant et n’était pas censé attirer les projecteurs.

Un message fort

C’était la première fois que « l’Araignée » s’exprimait depuis que son nom était officiellement apparu sur le marché des transferts. D’abord annoncé au FC Barcelone, puis au Real Madrid – qui avait présenté une offre de 150 millions d’euros dans le cadre de la promesse électorale de Florentino Pérez –, il avait vu l’Atlético rejeter cette proposition.

Si l’annonce était attendue, la forme et le moment choisi ont surpris la planète football, alors que l’attention devait se porter sur Messi et son record historique.

Messi brille sur la pelouse, Alvarez crée l’événement en coulisses.

Dans la zone mixte du stade de Dallas, tous les projecteurs étaient braqués sur Messi, pourtant la déclaration d’Álvarez, qui lance un véritable défi à l’Atlético de Madrid, s’est propagée à la vitesse de l’éclair chez les journalistes et a fait la une des journaux en Espagne, en Argentine et en Angleterre, où son nom est associé à Arsenal, reléguant presque au second plan l’enthousiasme suscité par la performance de Messi face à la bombe médiatique lancée par son coéquipier.

En transgressant ces règles tacites,

Au sein de l’Albiceleste, une règle tacite veut que l’on garde ses cartes près du maillot, surtout quand la lumière doit rester braquée sur Messi, et encore plus quand une bombe médiatique éclate sur le marché des transferts en plein Mondial.

Pourtant, Álvarez a bravé ces règles : le capitaine Messi a brillé sur la pelouse, tandis que « l’Araignée » est devenue la star des tribunes. Une situation rare où un remplaçant vole la vedette au plus grand joueur de l’histoire le jour de sa gloire.