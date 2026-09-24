L'appel de Flick l'a sauvé : l'aveu choc de Raphinha sur sa relation tendue avec le Barça

Alors qu'il brille comme capitaine et buteur du Barça, le Brésilien Raphinha a révélé qu'il n'était qu'à un pas de quitter définitivement le Camp Nou à l'été 2024, et qu'un seul coup de téléphone, d'un seul homme, a sauvé sa carrière et changé son histoire avec le club catalan.

Raphinha s'est confié dans un entretien publié par le quotidien britannique « The Guardian », dévoilant les coulisses du moment qui a failli mettre un terme à son aventure avec le Barça. Il l'a dit clairement : « Sans ma discussion avec Hansi Flick, je ne serais pas ici à Barcelone aujourd'hui. »

« Flick a changé mon état d'esprit à jamais »

Le capitaine du Barça a insisté sur le rôle central de l'entraîneur allemand dans sa transformation : « L'entraîneur a changé ma vie, je le dirai toujours, à jamais. C'est la personne qui a changé mon état d'esprit, aussi bien au sein du club que sur le plan personnel. »

Raphinha a révélé qu'en 2024, sa décision était déjà prise : « Je considérais pratiquement que ma carrière au Barça était terminée. J'avais l'esprit occupé par d'autres choses et je voulais partir. Sans cette conversation avec Flick, et sans le fait qu'il m'ait convaincu en quelques minutes qu'il comptait sur moi et me faisait confiance, je ne serais pas ici aujourd'hui. Cela a été d'une importance capitale pour moi. »

Au sujet des détails de ce fameux appel, il a précisé : « J'étais encore en vacances après la Copa América quand il m'a appelé, et il m'a dit : avant de prendre une quelconque décision, viens qu'on discute. Il m'a dit qu'il sentait que j'allais rester un joueur très important pour l'équipe, et que l'équipe aurait un rôle important à jouer dans mon évolution en tant que joueur. Il ne m'a pas donné de raison précise et il n'avait pas besoin de tout expliquer en détail. Quand un entraîneur inspire confiance, quelques mots suffisent. J'ai tout de suite senti qu'il avait une confiance totale en moi. »

Le « grand frère » de Lamine Yamal

Raphinha a évoqué sa reconversion tactique en avant-centre pur, soulignant qu'il s'était agi d'un processus progressif au cours des deux dernières années, durant lesquelles il s'est peu à peu déplacé vers l'axe pour se rapprocher du but adverse, ce qui porte aujourd'hui merveilleusement ses fruits.

Il est également revenu sur sa relation particulière avec son coéquipier Lamine Yamal, se décrivant comme son « grand frère » et le désignant comme un solide favori pour remporter le Ballon d'Or : « C'est le joueur qui brille individuellement et remporte des titres collectifs qui doit le gagner. Sa magie et son charisme sont les deux principales raisons. Les statistiques de Lamine sont impressionnantes, pas seulement cette saison, mais aussi la saison dernière. Il est le premier favori et il doit le remporter. »

Interrogé sur son absence, ainsi que celle de Pedri, des listes des récompenses individuelles, il a commenté brièvement : « Je n'en parle plus. La victoire de Lamine serait une consolation et une source de satisfaction pour moi. »

Raphinha a conclu son propos par un message ambitieux aux supporters du Barça concernant la Ligue des champions : « Tous ceux qui étaient sur le terrain savent à quel point l'élimination face à l'Inter Milan a été douloureuse. Nous étions à un pas de la finale, mais nous étions une équipe jeune qui manquait de maturité. Aujourd'hui, nous nous sentons plus prêts, nous avons tout ce qu'il faut pour remporter n'importe quel titre. »



