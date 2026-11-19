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Ronaldinho a fait son retour en compétition officielle à 46 ans, et l'Italien Antonio Cassano, ancienne star du Real Madrid, s'est montré l'un des plus virulents détracteurs de cette initiative.

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Dans une scène exceptionnelle qui a ravivé les plus beaux souvenirs du football, la légende brésilienne Ronaldinho a de nouveau attiré tous les regards en retrouvant les terrains après plus de 11 ans d'absence. Il a ainsi écrit un nouveau chapitre de son histoire avec le ballon rond, à l'occasion de son apparition sous le maillot du club italien de Ravenna, en troisième division.

Ce n'était pas un retour ordinaire pour une star habituée à régaler et à éblouir le public par ses gestes magiques. Il s'est transformé en un événement exceptionnel qui a dépassé les frontières de l'Italie, les amoureux du football du monde entier ayant suivi l'apparition du Ballon d'Or 2005, qui a prouvé que sa relation avec le jeu n'était pas terminée malgré de longues années loin des compétitions officielles.

Malgré l'enthousiasme suscité par la démarche de Ronaldinho, l'ancien joueur du Real Madrid l'a qualifiée de « farce ridicule ».

Cassano a commencé par classer le Brésilien Ronaldinho parmi les plus grands joueurs de tous les temps.

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« Je voudrais commencer par dire que j'ai un immense respect pour Ronaldinho, en tant qu'homme et en tant que joueur. Pour moi, il reste parmi les cinq plus grands joueurs de l'histoire, aux côtés de Messi, Maradona et Ronaldo, et peut-être Pelé », a déclaré l'Italien dans l'émission « Viva El Futbol », qu'il anime avec Daniele Adani et Nicola Ventola. L'épisode s'intitulait « La sélection nationale entre doutes et certitudes : Pio Esposito et le retour de Ronaldinho ».

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Ronaldinho est actionnaire du club de Ravenna et ami personnel de son président, Ignazio Cipriani.

Cassano a évoqué cette relation et a également avancé l'hypothèse d'une motivation financière.

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« Mais ce qu'il a fait récemment était écœurant. À 46 ans, dans ces conditions, qu'était-il censé faire ? Je n'ai pas compris. Il l'a fait en raison de sa relation avec Cipriani, son ami, et parce qu'on lui a donné une grosse somme d'argent. Je ne sais pas. Pour moi, c'était une farce ridicule. Je ne vois pas d'autre explication », a-t-il déclaré.

L'ancien attaquant de l'AC Milan, de l'AS Roma et du Real Madrid a fait part de sa compassion envers le joueur brésilien : « Je n'aurais pas accepté, même pour 10 millions, ni même pour 20 millions. J'ai été surpris, car il a toujours été humble, et c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Si vous me demandez ce que je pense précisément de ce qui s'est passé, je trouve que c'est une honte et une mascarade. »

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Un événement hors du commun

Le derby entre Ravenna et Forlì, disputé dimanche soir dans le cadre de la 14e journée de la troisième division italienne , a été l'événement le plus regardé de l'histoire de la compétition. L'intérêt pour la rencontre s'est étendu bien au-delà du stade, jusqu'à la célèbre place de Times Square, à New York, où le match a été diffusé sur l'un de ses écrans géants.

La raison n'était pas tant la rivalité traditionnelle entre les deux équipes que le retour de l'un des joueurs les plus talentueux et les plus populaires de l'histoire du football, Ronaldinho, qui a décidé de retrouver l'ambiance des matchs officiels par l'intermédiaire du club de Ravenna, à 46 ans, selon le quotidien espagnol Marca.