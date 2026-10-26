L'ancienne star du Real Madrid dévoile le point faible de Flick

Álvaro Benito, ancien joueur du Real Madrid et actuel analyste sur la radio « Cadena Ser », a critiqué l'approche défensive adoptée par Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, estimant que l'avancée excessive de la ligne défensive offre aux grandes équipes des occasions répétées d'atteindre les buts de la formation catalane, ce qui est apparu lors de la défaite dans le Clasico face au Real Madrid sur le score de 2-1 au stade « Spotify Camp Nou ».

Selon le journal espagnol « Sport », Benito a affiché son admiration pour Flick en tant qu'entraîneur, mais il a mis en garde contre les risques que comporte son style face à des adversaires qui possèdent la qualité et la vitesse nécessaires pour exploiter les espaces derrière la défense.

L'analyste espagnol a déclaré : « J'ai dit il y a des années que j'aimais Flick en tant qu'entraîneur, mais le Barça, face aux bonnes équipes qui affichent leur niveau habituel, se retrouvera à 5 ou 5 reprises devant son gardien. »

Il a ajouté que les équipes de haut niveau sont capables d'exploiter ces espaces, insistant sur le fait que l'entraîneur allemand prend encore beaucoup de risques dans certains aspects tactiques.

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Malgré ses critiques, Benito a salué le style offensif du Barça, affirmant que l'équipe propose un football plaisant et parvient à surpasser la plupart de ses adversaires grâce à sa grande vitesse et à son pressing continu, notamment face aux équipes qui ne possèdent pas les moyens nécessaires pour punir sa défense avancée.

Mais la rencontre face au Real Madrid, de son point de vue, a révélé le danger de cette approche lorsque le Barça se retrouve face à des joueurs capables d'exploiter les espaces, comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

Il a expliqué que le Real Madrid a bénéficié de 4 ou 5 occasions que ses joueurs auraient dû mieux gérer dans la dernière passe et le choix offensif, estimant que la formation madrilène était capable d'infliger des dégâts plus importants à son adversaire.

Éloge du plan défensif de Mourinho

En revanche, Benito a salué la discipline collective dont a fait preuve le Real Madrid sous la direction de José Mourinho, affirmant que la réussite de l'équipe ne s'est pas limitée à l'attaque, mais a commencé par l'engagement défensif.

Il a déclaré : « Tout le monde a couru, et ils avaient un plan défensif dont personne n'a enfreint les règles », expliquant que la bonne organisation défensive a donné au Real Madrid la capacité de récupérer le ballon et de déstabiliser le Barça, puis d'exploiter les qualités de ses joueurs en attaque.

Il a ajouté que la formation madrilène a trouvé au Camp Nou un moyen efficace de rivaliser avec le Barça, estimant que la victoire représente un point de départ important pour construire la saison, après que les joueurs ont prouvé leur capacité à exécuter un plan clair et à le respecter.