Partager Suivez GOAL sur Google

Alors que la sélection espagnole traverse une période de recul et de polémique, Álvaro Benito, ancienne star du Real Madrid, a tenu des propos fracassants qui ont rebattu toutes les cartes. Il a pris fermement la défense de Pedri, assurant qu'il s'agit d'un joueur unique, sans équivalent ni remplaçant au monde.

Publicité

Les déclarations de Benito interviennent après la vive polémique suscitée par l'absence de Pedri lors des matchs de l'Espagne en Ligue des nations face à la Tchéquie et à l'Angleterre, alors que le joueur du FC Barcelone affiche l'un de ses meilleurs niveaux en club. Sa présence sur le banc a donc surpris beaucoup de monde.

Invité de l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », Benito n'a pas hésité à défendre le jeune milieu de terrain, qu'il a décrit comme un joueur unique et indispensable à toute équipe qui veut gagner.

« Je vais me mouiller : il n'est pas arrivé à la Coupe du monde au meilleur moment, ils ont fait un autre choix, qui a été une franche réussite, mais cela n'enlève rien à son statut sur le plan footballistique. Nous disions ici même, il y a quelques mois, qu'il était le meilleur milieu de terrain », a déclaré Benito.

Et l'ancienne star d'ajouter : « Il a le niveau pour se mesurer aux meilleurs milieux de terrain du monde. Bellingham et d'autres, avec des caractéristiques différentes. Je ne compare pas les joueurs, bien sûr. »

Publicité Publicité

Benito a insisté sur le fait que le seul problème de Pedri à l'heure actuelle n'est absolument pas technique : il s'agit de retrouver son meilleur niveau et sa confiance en sélection, qu'il a peut-être un peu perdue à force de rester sur le banc et de manquer de temps de jeu.

Related Topics

« Le seul problème de Pedri, c'est de retrouver son meilleur niveau et de retrouver en sélection la confiance en lui qu'il a peut-être un peu perdue. Mais je pense qu'il n'y a aucun joueur comme lui, avec ces caractéristiques, pour trouver les failles, protéger et se sortir du pressing », a-t-il poursuivi.

Benito a expliqué que la véritable valeur de Pedri réside dans sa rare capacité à lire le jeu, à trouver des espaces que les autres ne voient pas et à ressortir le ballon sous pression sans le perdre, des qualités qu'aucun autre joueur de la sélection ne possède au même niveau.

Publicité

L'ancien entraîneur du Real Madrid Castilla a conclu : « Je pense que c'est un formidable atout et, pour moi, un titulaire indiscutable, indispensable. »

Les propos de Benito tombent à un moment délicat pour l'Espagne, qui s'est montrée bien modeste lors de ses deux derniers matchs sous la direction du sélectionneur Luis de la Fuente et a cruellement manqué d'un joueur capable de dicter le tempo et de faire la différence au milieu de terrain.

Publicité

Pour de nombreux observateurs, l'absence de Pedri du onze de départ est l'une des principales raisons de la baisse de régime de la Roja, d'autant que l'équipe a manqué de liant entre la défense et l'attaque et n'a pas trouvé de solutions face aux défenses bien organisées de la Tchéquie et de l'Angleterre.

De son côté, Pedri continue d'afficher un niveau exceptionnel avec le FC Barcelone, dont il est devenu le cerveau, le joueur sur lequel l'entraîneur s'appuie pour construire les attaques et maîtriser le cours des grands matchs.

Publicité

La défense appuyée de Benito soulève une question majeure parmi les supporters espagnols : Luis de la Fuente va-t-il revoir ses choix et accorder à Pedri la place qu'il mérite, ou continuera-t-il de miser sur d'autres options qui se sont révélées moins décisives ?

Une chose est sûre : la polémique ne va pas s'éteindre dans les jours à venir et le nom de Pedri restera au cœur des débats, entre ceux qui le considèrent comme le meilleur milieu de terrain du monde et ceux qui réclament qu'on lui donne pleinement sa chance de le prouver en sélection, avant les grandes échéances à venir.