Maniche, ancien joueur de la sélection portugaise, a démenti l'authenticité d'une déclaration qui lui est attribuée et dans laquelle il s'en prend à Cristiano Ronaldo, affirmant qu'elle est entièrement inventée et qu'elle circule à un moment sensible pour l'équipe.

Maniche a publié sur son compte Instagram une image de la déclaration, estampillée du mot « faux », avec pour titre : « Attention : citation falsifiée ».

La déclaration qui lui est attribuée prétend qu'il règne un certain malaise parmi les joueurs portugais, car tout ce qui concerne la sélection se résume toujours à Ronaldo. Elle établit également une comparaison entre « l'Argentine qui a tourné la page de l'ère Messi sans heurts, et le Portugal, bloqué avec un joueur qui ne veut aucune autre vedette que lui », selon cette déclaration falsifiée.

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Maniche a écrit : « Cette phrase n'est pas de moi. Je ne l'ai jamais dite. Cette phrase et d'autres citations inventées en mon nom circulent, fabriquées par des personnes qui utilisent Internet sans aucune conscience, pour faire du bruit et semer la division à un moment sensible pour la sélection. Je ne me reconnais ni dans ces mots ni dans cette position. Ce que je pense, je le dis la tête haute. »

Il a ajouté : « Cette phrase n'est pas de moi. Je ne l'ai jamais dite. Point. Quelqu'un a décidé de l'inventer, d'y apposer ma photo et de la diffuser comme si elle était vraie. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Ce n'est ni une opinion ni du journalisme, mais la fabrication de mensonges pour récolter des clics, de la haine et de la division au détriment de la sélection, à un moment où elle a besoin de tout sauf de cela. »

L'ancienne vedette de l'Atlético de Madrid et du Porto a poursuivi : « J'exprime mes opinions en direct, la tête haute et en mon nom. Celui qui veut savoir ce que je pense n'a qu'à l'entendre de ma bouche, et non de comptes falsifiés. Et à ceux qui ont partagé la publication de bonne foi : avant d'appuyer sur le bouton de partage, vérifiez la source. Un mensonge ne se propage que parce que quelqu'un le relaie. »

Le démenti de Maniche est intervenu en pleine crise entre Ronaldo et le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, qui a atteint son paroxysme avec le départ du « Don » du camp de base de la Seleção à Copenhague, après être resté sur le banc des remplaçants durant tout le match contre la Norvège.

La sélection portugaise affronte de nouveau la Norvège ce dimanche soir à Porto, en l'absence de Ronaldo.



