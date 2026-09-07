L'ancienne star du Paris Saint-Germain aux portes d'un club de septième division

Le 11 août dernier, le club français de Lens a annoncé le retour de Serge Aurier par le biais d'un communiqué de presse, mais cette fois-ci non pas en tant que joueur.

Le communiqué indiquait : « Entre entraînement et encadrement, Serge Aurier, l'un des plus illustres diplômés de l'académie de La Gaillette, fort d'une expérience de plus de 400 matches professionnels, fait son retour à l'académie de La Gaillette Gervais Martel. »

Et d'ajouter : « L'ancien international ivoirien partagera son expérience avec l'équipe des moins de 15 ans en tant qu'entraîneur adjoint. »

Mais l'ancien latéral droit du Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de mettre définitivement un terme à sa carrière de joueur pour l'instant, comme l'a rapporté le média français « Foot Mercato ».

L'Ivoirien de 33 ans est libre de signer avec le club de son choix, mais il n'avait pas trouvé de club adéquat depuis la fin de son passage au club iranien de Persépolis en août dernier. Il a cependant fini par trouver sa nouvelle destination.

La nouvelle destination d'Aurier ne se situera pas à un niveau professionnel, mais en septième division. En effet, le journal « La Voix des Sports » a révélé qu'il allait signer avec le club de Montigny-en-Gohelle, l'une des équipes de deuxième division du district des Hauts-de-France.

Certains détails doivent encore être finalisés, et une fois les arrangements réglés, il pourra continuer à jouer tout en entamant sa carrière d'entraîneur adjoint.

Rappelons qu'Aurier a débuté sa carrière professionnelle avec Lens, et qu'il a également joué pour plusieurs grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, Tottenham et Nottingham Forest.

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