L'ancienne star du Barça tacle Vinicius : le Real Madrid est meilleur sans lui !

Jorge Valdano, ancienne gloire et ancien entraîneur du Real Madrid, a mis en lumière les qualités de buteur et de leader du Français Kylian Mbappé, après que ce dernier a mené la Maison Blanche à la victoire face au Barça sur le score de 2-1 lors du Clasico, en inscrivant les deux buts du succès au stade du Camp Nou.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Valdano et Gerard López, ancien joueur du Barça, se sont exprimés sur la chaîne « Movistar Plus Deportes » au sujet des principaux enseignements de la rencontre, avec un éloge particulier adressé à l'influence de Mbappé au sein du Real Madrid, tout en évaluant les changements intervenus dans le jeu de l'équipe en l'absence du Brésilien Vinicius Junior.

Valdano : Mbappé est un leader

Valdano a affirmé que le leadership dans le football ne se limite pas au port du brassard de capitaine, précisant qu'il existe des leaders techniques et d'autres émotionnels ou sociaux, chacun ayant sa propre manière d'influencer ses coéquipiers.

Il a déclaré au sujet de Mbappé : « Comment celui qui te mène à un but à chaque match ne serait-il pas un leader ? », soulignant que le fait de marquer des buts confère au joueur une influence exceptionnelle au sein de l'équipe.

Il a ajouté : « Le leadership, c'est l'influence, et celui qui marque un but a plus d'influence que quiconque, n'est-ce pas ? ».

Il a également décrit l'attaquant français comme extrêmement intelligent, estimant qu'il impose son influence à ses coéquipiers sans même chercher à jouer le rôle de capitaine, car ce qu'il offre sur le terrain attire l'attention de tous.

Mbappé vit une saison remarquable, après avoir inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en 13 matchs.

López : le Real Madrid est devenu meilleur sans Vinicius

De son côté, Gerard López a suscité la polémique avec son évaluation des performances du Real Madrid en l'absence de Vinicius, qui n'a pas pris part au Clasico en raison d'une suspension de 4 matchs, à la suite de l'incident survenu lors de la rencontre face à Villarreal.

L'ancien joueur du Barça a déclaré : « Le Real Madrid est meilleur depuis le départ de Vinicius. C'est la réalité, l'équipe est désormais plus équilibrée ».

Il a ajouté : « Sans Vinicius, cette équipe court davantage et court mieux ».

López a également fait l'éloge de Dayan Diomande, le considérant comme le meilleur joueur du match.