Le Français Samuel Umtiti, ancienne vedette du Barça, n'a pas caché sa déception face à la prestation de Lamine Yamal, lors de la soirée marquée par la défaite 2-1 face au Real Madrid.

Yamal a vécu une nouvelle soirée difficile. Après sa prestation décevante contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, malgré un but inscrit lors de la défaite du Barça sur le score de 4-2, l'ailier espagnol n'a pas réussi à livrer une performance convaincante dans le Clasico.

Le site Foot Mercato a relayé les propos d'Umtiti, tenus auprès du réseau DAZN, où il a mis en lumière les difficultés rencontrées par Yamal face à la défense du Real Madrid.

Umtiti a déclaré : « Nous n'avons pas vu Yamal dans sa meilleure forme. On réalise ici à quel point le football est difficile, même pour un joueur comme lui. »

Et d'ajouter : « La défense du Real Madrid a réussi à neutraliser totalement Lamine Yamal. »

Les rédacteurs du site Foot Mercato ont attribué à Yamal une note de 3 sur 10, après que Marc Cucurella, grâce à sa solidité défensive, a réussi à réduire totalement sa dangerosité, à l'image de ce qu'avait fait Lucas Hernandez face au Paris Saint-Germain quelques jours plus tôt.