Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

L'ancienne star du Barça réagit à l'impuissance de Yamal lors du Clásico

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
L. Yamal
S. Umtiti
Espagne

Nous n'avons pas vu Yamal dans sa meilleure forme

Le Français Samuel Umtiti, ancienne vedette du Barça, n'a pas caché sa déception face à la prestation de Lamine Yamal, lors de la soirée marquée par la défaite 2-1 face au Real Madrid.

Yamal a vécu une nouvelle soirée difficile. Après sa prestation décevante contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, malgré un but inscrit lors de la défaite du Barça sur le score de 4-2, l'ailier espagnol n'a pas réussi à livrer une performance convaincante dans le Clasico.

Le site Foot Mercato a relayé les propos d'Umtiti, tenus auprès du réseau DAZN, où il a mis en lumière les difficultés rencontrées par Yamal face à la défense du Real Madrid.

Umtiti a déclaré : « Nous n'avons pas vu Yamal dans sa meilleure forme. On réalise ici à quel point le football est difficile, même pour un joueur comme lui. »

Et d'ajouter : « La défense du Real Madrid a réussi à neutraliser totalement Lamine Yamal. »

Les rédacteurs du site Foot Mercato ont attribué à Yamal une note de 3 sur 10, après que Marc Cucurella, grâce à sa solidité défensive, a réussi à réduire totalement sa dangerosité, à l'image de ce qu'avait fait Lucas Hernandez face au Paris Saint-Germain quelques jours plus tôt.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google