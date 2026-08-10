L'ancienne star du Barça prévient : le Real Madrid revient avec de la hargne, et Mourinho est de retour

Ansu Fati, ancienne star du FC Barcelone qui a rejoint définitivement Monaco, a affirmé que le championnat espagnol serait compétitif et intéressant la saison prochaine.

Fati a ajouté, lors de son entretien avec le journal AS : « Le Barça avec Gordon, Ademi et peut-être Rodri ? Au football, personne ne peut savoir. Cela change d'une année à l'autre. Il y a deux ou trois années où une équipe est meilleure qu'une autre. »

Il a insisté : « Le Real Madrid recrute aussi de bons joueurs, il a beaucoup de joueurs de talent, et Mourinho est de retour dans l'équipe. C'est pourquoi je pense que le championnat sera extrêmement compétitif. »

Il a souligné : « Le Real Madrid arrive avec de la rancœur, parce que le Barça a gagné pendant toutes ces années. On verra ce qui va se passer, mais le Barça construit une équipe solide, et beaucoup de joueurs se connaissent depuis des années. C'est aussi important pour former un bon groupe. »

À propos de Monaco, il a commenté : « Je suis très heureux ici, le climat est semblable à celui de Barcelone. Nous sommes actuellement en période de préparation pour la saison. Il y a beaucoup d'entraînements sous une chaleur intense, et nous nous préparons pour le début du championnat de France. »

Il a précisé : « Quand j'ai signé avec Monaco, j'ai ressenti de la tristesse et de la joie. J'ai passé de longues années au Barça, et je laisse derrière moi beaucoup d'amis et de personnes qui travaillent à La Masia. Tout le monde m'a envoyé des messages, m'a contacté, et moi aussi je leur ai fait mes adieux. Les premiers jours ont été tristes, mais c'est la vie. Il faut accepter ce qui vient et continuer à regarder de l'avant. »

Il a ajouté : « Grâce à la confiance que Monaco a témoignée envers mes capacités, à la formidable façon dont ils m'ont accueilli et au traitement que j'ai reçu de tout le monde, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir aider l'équipe, et je pense l'avoir fait. »

Il a souligné : « Après la Coupe du monde, de nombreux joueurs sont entrés dans le débat sur qui méritait le Ballon d'or. Rodri ? Messi ? Mbappé ? En tant qu'attaquant, je choisirai toujours un attaquant, mais je pense que Rodri a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle. Messi aussi, après avoir pulvérisé les records de buts et de passes décisives. Et Mbappé a lui aussi disputé une Coupe du monde folle et a été le meilleur buteur du tournoi. »

Il a insisté : « Cette année, c'est extrêmement difficile, Lamine Yamal est aussi en lice. Il est devenu champion, alors on verra. »